Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross is schaamteloze kopie van Renault

Misschien moet je even twee keer knipperen met je ogen. Dit artikel gaat namelijk niet over de Renault Scenic E-tech, maar over de nieuwe volledig elektrische SUV van Mitsubishi: de Eclipse Cross. De vernieuwde variant is geen plug-in hybride meer en eigenlijk ook niet Japans, maar Frans.

Het koetswerk heeft hier en daar wat aanpassingen gekregen, maar eigenlijk is de nieuwe Eclipse Cross gewoon een Renault. Dit hoeft echter niets negatiefs te betekenen, want de Scenic E-Tech Electric van Renault vormt een solide fundament.

Mitsubishi Eclipse Cross of Renault Scenic?

Bij Mitsubishi zagen we al eerder dat het merk goed gebruik maakt van zijn Franse vriend. Denk bijvoorbeeld aan de ASX, die technisch gezien een Renault Captur is, of de Mitsubishi Colt, die nauwelijks afwijkt van de Clio.

Met de nieuwe Eclipse Cross worden dan ook praktisch dezelfde aandrijflijnen gebruikt als bij zijn Franse voorbeeld. De volledig elektrische Mitsubishi geeft je de keuze uit twee varianten. De instapversie biedt een accupakket van 60 kWh, 170 pk vermogen en een nette range van 430 kilometer. Daarnaast is er een krachtigere aandrijflijn, die beschikt over een 87 kWh accu en 220 pk, goed voor een actieradius van 600 kilometer.

Een tintje Mitsubishi

Mitsubishi heeft toch geprobeerd zijn eigen DNA door te laten schemeren. De voor- en achterkant van de Eclipse Cross hebben wel degelijk een ander tintje dan de Renault. Opvallend aan de voorkant zijn de gewijzigde bumper en grille, maar ook de verlichting onder de koplampen, die bestaat uit horizontale strepen. Ook de achterlichten hebben die horizontale lijnen, al verhult dit de Franse designtaal niet helemaal. Het interieur is vrijwel identiek aan dat van de Scenic E-tech, alleen het Mitsubishi-logo op het stuur herinnert je eraan in welk merk je rijdt.

De nieuwe Eclipse cross is 4,47 meter lang en biedt een bagageruimte van 545 liter, uit te breiden tot 1.670 liter. Al met al een nette elektrische SUV, waarbij Mitsubishi zijn eigen stijl er subtiel overheen heeft geverfd. Of je nu kiest voor de Renault Scenic of de Eclipse Cross EV, zal waarschijnlijk vooral afhangen van de prijs. Die is voor de nieuwe Eclipse Cross, die eind 2025 te koop is in Nederland, nog niet bekend.