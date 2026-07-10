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Nieuwe Mercedes-AMG CLA 45 is een elektrische krachtpatser met 680 pk en 1.759 Nm

De nieuwe Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ tilt de basis van de CLA naar een hoger niveau. Hoewel de nieuwe AMG met een massa van ruim 2,3 ton fors is, zorgen de drie axiale-fluxmotoren voor 680 pk en 1.759 Nm aan koppel. Daarmee vormt hij de top van het CLA-gamma.

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De nieuwe Mercedes-Benz CLA werd zelfs uitgeroepen tot Auto van het Jaar 2026. Met deze AMG, die leverbaar wordt als limousine en shooting brake met drie elektromotoren (en dus geen viercilinder meer) en een piekvermogen van 680 pk, krijgt de CLA er een indrukwekkende topversie bij.

Techniek Mercedes-AMG CLA 45

Twee axiale-fluxmotoren drijven de achteras aan en één de vooras. De motoren zijn zeer compact, waardoor ze uitstekend passen in de relatief compacte CLA. Ze zijn niet alleen gekozen vanwege het totale vermogen van 680 pk, maar ook vanwege de geavanceerde koppelverdeling.

Dankzij de twee elektromotoren op de achteras kan het koppel ook tussen de achterwielen onderling worden verdeeld, en niet alleen tussen de voor- en achteras. Dit wordt ook wel torque vectoring genoemd en zorgt voor meer stabiliteit en scherper bochtengedrag. Het maximale systeemkoppel bedraagt daarbij maar liefst 1.759 Nm.

Topsnelheid en actieradius

De Mercedes-AMG CLA 45 is zacht gezegd bloedsnel. De EV sprint vanuit stilstand in minder dan drie seconden naar de 100 km/h. De topsnelheid is standaard begrensd op 250 km/h, maar wie nog sneller wil, kiest voor het AMG Dynamic Plus-pakket en haalt een topsnelheid van 270 km/h.

Hoewel de techniek identiek is, zijn er praktische verschillen tussen de twee carrosserievarianten. De Limousine heeft een voorlopig WLTP-rijbereik van meer dan 670 kilometer. Wie meer behoefte heeft aan bagageruimte komt uit bij de Shooting Brake, die 450 liter biedt tegenover de 390 liter van de Limousine.

De Shooting Brake weegt met 2.370 kilo bovendien iets meer dan de Limousine (2.355 kilo) en heeft een voorlopig WLTP-rijbereik van ruim 640 kilometer. Beide modellen beschikken daarnaast over een frunk van 101 liter.

Het accupakket van 94 kWh maakt de auto ook op lange afstanden behoorlijk bruikbaar. Dankzij de 800V-architectuur bedraagt het maximale laadvermogen 330 kW. Volgens Mercedes is tien minuten laden voldoende voor maximaal 270 kilometer extra rijbereik.

AMG-beleving

Mercedes wilde de emotionele beleving van een AMG met verbrandingsmotor behouden. Daarom is de CLA 45 uitgerust met AMGForce S+. Dit systeem simuleert het geluid, de trillingen en zelfs de schakelmomenten van de voormalige AMG-viercilinder, die je bovendien via de flippers achter het stuur kunt bedienen.

De CLA 45 is overigens niet de enige Mercedes met AMGForce, de AMG GT4-Door heeft een soortgelijk systeem, die het geluid van een V8-motor nabootst.

Prijskaartje

Mercedes-AMG heeft vooralsnog geen Nederlandse prijzen of exacte leverdata bekendgemaakt.