Nieuwe LS6 V8 “small block” is niet zo klein als je denkt: Corvette krijgt 6,7-liter motor

General Motors presenteert zijn nieuwste creatie: de LS6. Dit nieuwe “small block” is 6,7 liter groot en maakt zijn debuut in de Corvette C8 Grand Sport.

De term “small block” slaat niet op het slagvolume van de motor, maar op de motorenfamilie met kleinere buitenmaten. Dit komt mede doordat de afstand tussen de cilinders kleiner is dan bij een “big block”.

LS6 V8

De zesde generatie van de LS bestaat uit een aluminium blok en kop met ingegoten gietijzeren cilinderbussen. Het slagvolume is dus 6,7 liter, ofwel 409 cubic inch – een befaamd getal in de muscle car-scene.

Veel toeren maakt de V8 niet. Bij 6.600 toeren per minuut grijpt de begrenzer al in, het piekvermogen ligt 500 toeren lager. Wel is de LS6 waarschijnlijk weer een motor met het nodige tuningspotentieel. Zo beschikt hij al over gesmede drijfstangen en zuigers, een verbeterd koelsysteem en moet de cilinderkop beter tegen hitte bestand zijn dan de vorige LS-en.

Opvallend is dat de toename in slagvolume van 0,5 liter ten opzichte van het oude model een vereiste was om te voldoen aan regelgeving. Brandstofverbruik en emissies konden enkel beperkt worden als het slagvolume toenam. Let wel, GM moest en zou de motor natuurlijk atmosferisch houden. Wel is de compressieverhouding verhoogd. Het vermogen dat de LS6 af fabriek levert is 535 pk en 705 Nm aan koppel.

Deze motor wordt dus geleverd in de Grand Sport-uitvoering van de Corvette C8. Later volgen er ongetwijfeld ook kleinere, minder krachtige LS6’s in minder dure exemplaren.