Nieuw logo Range Rover lijkt erg op Bentley’s Flying B

Voor het eerst in 55 jaar krijgt Range Rover een nieuw logo. Het ontwerp lijkt veel op de Flying B van Bentley.

Het is niet de eerste opvallende designwijziging van het Jaguar Land Rover-concern. Zo heeft de Type 00 erg veel kritiek gekregen.

Het nieuwe logo van Range Rover

Maar niet alleen Jaguar moet vernieuwen, ook Land Rover. En daar hoort een nieuw logo bij. Overigens laat het merk weten dat het nieuwe logo niet gebruikt wordt op de voor- of achterkant van een auto, maar het kleinere merkwapen zetten ze enkel in als het vertrouwde logo niet past. Denk aan onderdelen of binnen evenementlocaties.

Bentley’s flying B. (Afbeelding: Pixabay) Nieuwe logo Range Rover. (Afbeelding: Range Rover)

