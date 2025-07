Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Kia EV5 krijgt te maken met moordende concurrentie

Kia introduceert zo snel nieuwe elektrische modellen, dat we het nauwelijks kunnen bijhouden. Want na de EV3, EV4, EV6 en EV9 is hier de Kia EV5, die in een felbevochten segment terechtkomt.

Het is niet nodig om hogere wiskunde gestudeerd te hebben om de plaats van de Kia EV5 in het modellengamma te bepalen. Hij neemt positie in tussen de populaire EV3 en EV6 als elektrische equivalent van de Sportage. Met zijn lengte van 4,62 meter komt de EV5 tegenover onder meer de Peugeot e-3008, Skoda Enyaq, Tesla Model Y, Volkswagen ID.4 en Xpeng G6 te staan.

Kia EV5 zonder 800 volt-boordnet

Hij maakt gebruik van hetzelfde e-GMP-platform als de EV6 en EV9, maar krijgt niet de beschikking over een 800 volt-boordnet en gaat dus de EV3 achterna. In eerste instantie komt de EV5 op de markt met een 218 pk leverende elektromotor op de vooras en een 81-kWh batterij, waarop hij een actieradius van maximaal 530 kilometer zou halen.

Later komt daar een uitvoering met vierwielaandrijving en 265 pk bij. Snelladen gaat met 150 kW, waarmee de accu in het ideale geval na een halfuur weer voor tachtig procent vol zit.

Verkoop start na zomervakantie

Het dashboard van de Kia EV5 zal EV3-rijders bekend voorkomen, met een ‘skateboard’ aan schermen achter het stuur, met daarin een digitaal instrumentarium, een klein klimaatscherp en een infotainmentdisplay. Het fijne is dat Kia ervoor kiest om voor de belangrijkste functies fysieke knoppen te monteren.

De bagageruimte heeft een inhoud van 566 liter en kan worden vergroot naar 1.650 liter door de leuningen van de achterbank neer te klappen. Onder de voorklep zit een bescheiden frunk van 44 liter.

De verkoop van de Kia EV5 start in augustus, maar pas eind dit jaar staan de eerste exemplaren in de showroom. Prijzen zijn nog niet bekend.