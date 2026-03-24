Nieuwe Freelander in 2026 op de markt, met techniek van het Chinese Chery

Er moet nieuw leven worden geblazen in het concern van Jaguar Land Rover (JLR) en dus zijn er wereldwijd meerdere nieuwe elektrische modellen en plug-ins in aantocht. De eerste wordt dit jaar nog verkocht en krijgen we eind deze maand al te zien.

Het wordt een model dat voortborduurt op een oude naam: Freelander. Die naam is echter niet enkel de typeaanduiding, maar ook direct de merknaam.

Jaguar Land Rover Freelander

Freelander is dus een apart merk waarin JLR en het Chinese Chery samenwerken in een joint venture. Volgens het Britse Autocar wordt het T1X-platform gebruikt dat we kennen van bijvoorbeeld de Jaecoo J7. De nieuwe Freelander wordt dan ook een plug-in hybride. Naar verluidt krijgt hij een 1,5-liter viercilinder en drie elektromotoren.

De Freelander wordt in China ongetwijfeld een stuk goedkoper dan een Range Rover of Land Rover Defender die geïmporteerd moet worden. Echter, de auto blijft niet in China. JLR wil zijn meest bereikbare auto uiteindelijk ook op andere markten verkopen. Vooralsnog is onduidelijk hoe snel ze dit gaan doen en waar de Freelander uiteindelijk te koop zal zijn.