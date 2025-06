Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Italiaanse supercar ken je nog niet | Sjoerds Weetjes 456

Een breedgeschouderde supercar met een herkenbaar ‘greenhouse’ en een uniek gezicht, voorzien van een ‘b’-logo op het front. Wat is het? Wat kan het? Maar bovenal, moet je hem zeker ook van dichtbij zien. In deze aflevering van Sjoerds Weetjes de Bertone GB110.

Maar is Bertone een autofabrikant? Ja en nee. Met de GB110 slaat het bedrijf, dat geen enkele relatie met het verleden heeft, een nieuwe weg in.

Bertone GB110-supercar

Sjoerd neemt je mee in de geschiedenis van Berton, maar praat je vooral bij over de toekomst. Hoe authentiek is Bertone nog? Wat zijn de familiebanden? Waar komt deze GB110-supercar opeens vandaan? Wat betekent die naam eigenlijk? En hij laat je zien welke andere auto de basis voor de Bertone GB110 legt.

Een bijzondere aflevering van een spiksplinternieuwe supercar. Bertone brengt de GB110 in een beperkt oplage uit, waardoor het bedrijf vooral verzamelaars zal aanspreken. Niet in de laatste plaats vanwege het prijskaartje van zo’n twee miljoen euro. Weet dat het overgrote deel van de oplage reeds is vergeven, terwijl de kopers nog geen productiemodel hebben gezien. Sjoerd laat je het model zien dat de klanten en potentiële kopers van Bertone ook te zien krijgen. Overigens kun je ook al voor minder geld Bertone-design krijgen.