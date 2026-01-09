Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe elektrische SUV van MG arriveert in Nederland: wat kost de S6 EV?

MG introduceert de S6 EV, een grotere elektrische SUV die het aanbod van het merk verder uitbreidt. Het model komt naar Nederland en de prijs is inmiddels bekend.

SUV’s zijn populair, en soms lijkt het: hoe groter, hoe beter. MG speelt hierop in met de gloednieuwe S6 EV, een ruime elektrische SUV gebouwd op hetzelfde platform als de bekende MG4 Electric. Binnenin biedt hij veel ruimte, maar wat kost dit model in Nederland?

De prijs van de S6 EV

De S6 EV begint bij ongeveer 45.750 euro, een stuk duurder dan de kleinere S5 EV, die een vanafprijs van ongeveer 33.850 euro heeft. Wie een grotere SUV wil, zal dus ook dieper in de buidel moeten tasten.

Voor dat bedrag koop je de Luxury Long Range-uitvoering. Deze SUV heeft achterwielaandrijving en een 77 kWh-accu. De elektromotor levert 245 pk en een koppel van 350 Nm. Snelladen kan met 144 kW, waardoor de accu in ideale omstandigheden in ongeveer 38 minuten van 10 naar 80 procent is opgeladen.

Naast de Luxury Long Range is er ook een Luxury Dual Motor-variant. Deze heeft vierwielaandrijving, twee elektromotoren en meer vermogen: 350 pk en 540 Nm aan koppel. De maximale elektrische actieradius van deze versie bedraagt 485 kilometer. De Dual Motor S6 EV kost ongeveer 48.750 euro.

Wanneer komt de MG naar Nederland?

Met de komst van de S6 EV breidt MG zijn aanbod aan elektrische SUV’s uit en plaatst dit model bovenaan in het rijtje van zijn EV’s. In februari arriveert de S6 EV in Nederland.