Nieuwe elektrische SUV van MG arriveert in Nederland: wat kost de S6 EV?
MG introduceert de S6 EV, een grotere elektrische SUV die het aanbod van het merk verder uitbreidt. Het model komt naar Nederland en de prijs is inmiddels bekend.
SUV’s zijn populair, en soms lijkt het: hoe groter, hoe beter. MG speelt hierop in met de gloednieuwe S6 EV, een ruime elektrische SUV gebouwd op hetzelfde platform als de bekende MG4 Electric. Binnenin biedt hij veel ruimte, maar wat kost dit model in Nederland?
De prijs van de S6 EV
De S6 EV begint bij ongeveer 45.750 euro, een stuk duurder dan de kleinere S5 EV, die een vanafprijs van ongeveer 33.850 euro heeft. Wie een grotere SUV wil, zal dus ook dieper in de buidel moeten tasten.
Voor dat bedrag koop je de Luxury Long Range-uitvoering. Deze SUV heeft achterwielaandrijving en een 77 kWh-accu. De elektromotor levert 245 pk en een koppel van 350 Nm. Snelladen kan met 144 kW, waardoor de accu in ideale omstandigheden in ongeveer 38 minuten van 10 naar 80 procent is opgeladen.
Naast de Luxury Long Range is er ook een Luxury Dual Motor-variant. Deze heeft vierwielaandrijving, twee elektromotoren en meer vermogen: 350 pk en 540 Nm aan koppel. De maximale elektrische actieradius van deze versie bedraagt 485 kilometer. De Dual Motor S6 EV kost ongeveer 48.750 euro.
Wanneer komt de MG naar Nederland?
Met de komst van de S6 EV breidt MG zijn aanbod aan elektrische SUV’s uit en plaatst dit model bovenaan in het rijtje van zijn EV’s. In februari arriveert de S6 EV in Nederland.
Lees ook:
- MG neemt goedkope elektrische auto met superaccu nu in productie: wat betekent de tegenstrijdige term liquid-Solid State?
- Stroomuitval? Met deze goedkope elektrische occasion kun je maanden de koelkast laten draaien
- Chinese merken kunnen niet tegen kritiek en betalen verklikkers om die te melden
- Deze occasion met open dak heeft charme en een middenmotor
Ook interessant
-
De nieuwe EV van Hyundai komt naar Nederland – met zitplek voor twee gezinnen
-
Haal de pinpas maar tevoorschijn, want deze compacte elektrische Kia ga jij kopen
-
Als je wil dat werkelijk niemand je aardig vindt, dan moet je deze SUV kopen
-
Als je je luxueus wilt voelen bij de wintersport, maar een beperkt budget hebt, is dit de occasion voor jou
-
Van deze occasion is het aanbod heel breed, waardoor jij goedkoop een mooie vierwielaandrijver kunt rijden
-
Deze crossover is misschien een beetje duur, maar ook een uiterst betrouwbare terrein-occasion
-
Drie jaar geleden kostte deze luxe BMW nog 100.000 euro, nu minder dan een Renault Scenic
-
Deze mini-SUV heeft een stoere uitstraling en is als occasion opvallend waardevast
-
Tesla moet stoppen met misleidende claims, anders mag het geen auto’s meer verkopen
-
Deze minder bekende SUV-occasion laat je met je gezin heerlijk ontspannen veel kilometers rijden
-
Skoda Enyaq vs. Smart #5: dit is de betere elektrische SUV
-
Deze auto kan de leukste van 2026 worden – ook al is hij elektrisch