Nieuwe elektrische SUV van Audi ziet er heel opmerkelijk uit
Nou ja, Audi? Eigenlijk moeten we AUDI schrijven. Sinds kort zijn dat namelijk twee verschillende merken. Die tweede, dus AUDI met grote letters, komt binnenkort met de E7X. Een kolos die qua formaat het beste te vergelijken is met de Q7 van het ‘gewone’ Audi.
Deze E7X meet 5,05 meter in lengte, 1,71 meter in de hoogte en is 2,0 meter breed. Zijn wielbasis strekt zich uit over 3,06 meter. Dat vertaalt zich ongetwijfeld naar zeeën aan ruimte binnenin.
AUDI E7X als high-tech luxe-SUV
Zeker omdat hij naast de standaard vijfzitsconfiguratie ook als vierzitter zal verschijnen. Wat een luxe. Helaas zullen wij de kwaliteiten van deze E7X hoogstwaarschijnlijk nooit ervaren. Het AUDI met grote letters is immers niet bestemd voor Europa. Dit merk uit de grond gestampt om succes te boeken op de Chinese markt.
Vandaar het opmerkelijke design. In China moet je opvallen. Ook zijn Chinezen dol op veel technologie aan boord. Alle technische snufjes die het normale Audi biedt, zijn blijkbaar niet toereikend. AUDI rust zijn modellen uit met meer tech. Hoe het interieur eruitziet, is nog niet bekend. Vermoedelijk krijgt het, net als de eerder gepresenteerde E5, een gigantisch 27-inch scherm dat over de gehele breedte van het dashboard ligt. Boven de voorruit lijken we een lidarsensor te zien.
Zwaargewicht
Deze nieuwe SUV van AUDI is in samenwerking met het Chinese SAIC ontwikkeld. Hij komt altijd met een volledig elektrische aandrijflijn en vermoedelijk een 800V-boordnet. In de basis is het een 408 pk sterke achterwielaandrijver. Het voorlopige topmodel heeft vierwielaandrijving en een gecombineerd vermogen van 680 pk. Dat is ook wel nodig om dit bakbeest dat 2.673 kilogram weegt voort te stuwen. De topsnelheid bedraagt 230 km/h.
Volgend jaar op de markt
Kost zo’n AUDI in kapitalen ook een kapitaal? Geen idee. Over de Chinese prijzen is nog niets bekend. Naar verluidt komt deze E7X daar in de eerste helft van 2026 op de markt. Eerder dit jaar was Autovisie op de autobeurs van Shanghai, waar AUDI zijn eerste model (de E5) onthulde. Meer daarover en het ontstaan van deze Chinese tak zie je in onderstaande video.
