Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe elektrische Renault Twingo voor 20.900 euro in Nederland: dit krijg je voor het geld

Renault maakt de Nederlandse prijzen bekend van de Twingo, de goedkoopste elektrische auto van het merk. In Nederland kost hij 20.900 euro.

In bovenstaande video maakten we al even kennis met de nieuwe Renault. De prijzen waren destijds nog niet bekend.

Renault Twingo voor 20.900 euro

Voor 20.900 euro krijg je de Renault Twingo E-Tech Electric in de Evolution-uitvoering. Hoewel dit het basisuitrustingsniveau is, kan deze auto wel gewoon met 11 kW AC-laden en 50 kW DC-snelladen. Dat laatste krijg je bij de goedkoopste Renault 5 niet.

Welke uitvoering je ook kiest, de aandrijving van de Renault Twingo wordt altijd verzorgd door een 82 pk elektromotor op de vooras. Deze put zijn energie uit een 27,5 kWh-accupakket waarmee een range van 263 kilometer mogelijk is volgens de WLTP-meetmethode.

Dit heeft de goedkoopste uitvoering niet

De keuze bij de Renault Twingo is bepaald niet reuze. Naast de Evolution kun je voor de beter aangeklede Techno gaan. Deze kost 22.580 euro en heeft naast adaptieve cruise control en one-pedal drive nog een belangrijk verschil ten opzichte van de goedkoopste.

Zo beschikt dit infotainment wel over volwaardige Google-integratie. Bij de basisuitvoering kun je enkel het scherm van jouw telefoon delen. Dit betekent dat de Techno bij een ingevoerde eindbestemming uitrekent waar en of je moet laden. De Evolution doet dit niet omdat het systeem dan draait op je telefoon.