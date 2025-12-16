Nieuwe elektrische Renault Twingo voor 20.900 euro in Nederland: dit krijg je voor het geld
Renault maakt de Nederlandse prijzen bekend van de Twingo, de goedkoopste elektrische auto van het merk. In Nederland kost hij 20.900 euro.
In bovenstaande video maakten we al even kennis met de nieuwe Renault. De prijzen waren destijds nog niet bekend.
Renault Twingo voor 20.900 euro
Voor 20.900 euro krijg je de Renault Twingo E-Tech Electric in de Evolution-uitvoering. Hoewel dit het basisuitrustingsniveau is, kan deze auto wel gewoon met 11 kW AC-laden en 50 kW DC-snelladen. Dat laatste krijg je bij de goedkoopste Renault 5 niet.
Welke uitvoering je ook kiest, de aandrijving van de Renault Twingo wordt altijd verzorgd door een 82 pk elektromotor op de vooras. Deze put zijn energie uit een 27,5 kWh-accupakket waarmee een range van 263 kilometer mogelijk is volgens de WLTP-meetmethode.
Dit heeft de goedkoopste uitvoering niet
De keuze bij de Renault Twingo is bepaald niet reuze. Naast de Evolution kun je voor de beter aangeklede Techno gaan. Deze kost 22.580 euro en heeft naast adaptieve cruise control en one-pedal drive nog een belangrijk verschil ten opzichte van de goedkoopste.
Renault stopt na 4 jaar met dit merk en laat daarmee de goedkoopste elektrische auto varen
Zo beschikt dit infotainment wel over volwaardige Google-integratie. Bij de basisuitvoering kun je enkel het scherm van jouw telefoon delen. Dit betekent dat de Techno bij een ingevoerde eindbestemming uitrekent waar en of je moet laden. De Evolution doet dit niet omdat het systeem dan draait op je telefoon.
Lees ook:
- Renault stopt na 4 jaar met dit merk en laat daarmee de goedkoopste elektrische auto varen
- Duik in de prijslijst: dit kost de nieuwe Renault Clio in Nederland
- Ford en Renault bundelen krachten: twee nieuwe elektrische modellen, krijgt de Fiesta een comeback?
- Hoe Renault kopers van deze ‘nieuwe’ Clio voor de gek houdt
Ook interessant
-
Goedkoopste Cupra krijgt een Nederlands prijskaartje: dit kost de First Edition
-
Black Friday: 5.000 euro korting op Firefly maakt het superaantrekkelijke deal
-
Zoveel kost de nieuwe Renault Clio (en de verschillende optiepakketten)
-
Dit kost de nieuwe Audi Q3 plug-in hybride met grote EV-range
-
Nog geen verbod op benzinereclames: ‘Juridisch is het te onzeker’
-
Spijtig maar nodig: nieuwe Duitse laadpaal moet koperdieven stoppen
-
Porsche voert abrupte koerswijzigingen door: deze auto’s komen toch wel met benzinemotor
-
Hoe kouder het is, hoe goedkoper je tankt: bespaar je echt door in de ochtend benzine te tanken?
-
Renault stopt na 4 jaar met dit merk en laat daarmee de goedkoopste elektrische auto varen
-
Aanpassing youngtimerregeling: waarom zijn autobedrijven boos? En wat willen ze?
-
Heerlijke Amerikaanse sportwagen is nu verrassend betaalbaar als occasion
-
Jaguar Land Rover ontkent ontslag designbaas! Maar dat betekent niet dat-ie er nog werkt