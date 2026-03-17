Nieuwe elektrische Leapmotor A05 is goedkoper dan een Polo, maar is bijna zo groot als een Golf

Via het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie is de nieuwe Leapmotor A05 uitgelekt. De auto krijgt een prijskaartje dat waarschijnlijk lager is dan dat van de ID.Polo, maar wat betreft afmetingen komt hij meer in de buurt van een Volkswagen Golf.

Hoewel Leapmotor zich in Europa moet bewijzen, zie je in China al behoorlijk wat auto’s van het merk rondrijden. In 2025 wist de autobouwer bijna 600.000 voertuigen af te leveren. Autovisie rijdt nu een half jaar met de Leapmotor B10 om kennis te maken met het merk. Is het een goede keuze voor 30.000 euro?

Ook ditmaal ligt de prioriteit in China. Daar zal de Leapmotor A05 voor het eerst geïntroduceerd worden. De auto is 4,2 meter lang, 1,8 meter breed en 1,6 meter hoog. Deze buitenmaten zijn vergelijkbaar met bijvoorbeeld de MG4 EV.

De Leapmotor A05 krijgt een elektromotor op de vooras die goed is voor 95 of 122 pk. Wat voor accu’s hij krijgt, is nog onduidelijk. Ook de prijs is nog weten we nog niet, al wordt verwacht dat hij minder dan of rond de 20.000 euro gaat kosten. In dat geval zou je een auto hebben die goedkoper is dan de ID.Polo, maar toch groter is.

Natuurlijk draait het niet alleen om afmetingen bij een elektrische auto en moet nog maar blijken of de Leapmotor zich überhaupt kan meten met de concurrentie.