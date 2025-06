Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe benzine is fors duurder dan E10, maar om goede reden

In Duitsland kun je vanaf nu een nieuw soort benzine tanken. Die is fors duurder dan traditionele E10-brandstof, maar toch het overwegen waard. Deze synthetische brandstof is namelijk bijna helemaal fossielvrij.

Het goedje heet KlimaBenzin95 en is voor 95 procent vrij van petroleum (aardolie). In plaats van petroleum wordt voor deze duurzamere brandstof groene methanol gebruikt. Dit is een bijproduct dat ontstaat bij de productie van papier. Er worden dus amper fossiele grondstoffen gebruikt.

KlimaBenzin95 als duurzame benzine

Dat maakt deze brandstof een bijzonder duurzaam alternatief voor de benzine die we nu kennen. De producent stelt zelfs dat je jouw CO2-uitstoot tot wel 90 procent kunt reduceren met deze benzine.

Aanpassingen aan je auto zijn niet nodig. Benzineauto’s kunnen dit probleemloos tanken en de prestaties blijven hetzelfde. Ook het octaangetal 95 (een waarde die refereert aan de klopvastheid) is het hetzelfde als bij de E10-benzine die wij kennen.

Duurzame brandstof fors duurder dan E10

In Kirchweyhe, een plaatsje net onder Bremen, staat het eerste en tot nu toe enige tankstation waar KlimaBenzin95 wordt aangeboden. Daar betaal je 2,30 euro per liter. E10-brandstof (dit is het belangrijke verschil met E5) kost bij hetzelfde pompstation 1,68 euro per liter. Het duurzame alternatief is dus 37 procent duurder.

Wellicht verandert dit in de toekomst. Tankstationketen Classic die KlimaBenzin95 nu als proef op één locatie aanbiedt, zal de duurzame benzine waarschijnlijk vanaf 2028 ook elders aanbieden. Dat kan de prijs doen zakken.

Daarnaast kan worden geredeneerd dat voor deze brandstof een uitzondering moet worden gemaakt op de verder stijgende CO2-taks. In dat geval zou het prijsverschil tussen deze benzine en E10 verder kunnen slinken.