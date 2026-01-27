Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze man heeft zijn nieuwe supercar twaalf keer afgerekend… Waarom?

In Scottsdale, een stad in de Amerikaanse staat Arizona, heeft een autoliefhebber maar liefst 2,6 miljoen dollar (2,2 miljoen euro) betaald voor een Chevrolet Corvette ZR1X. Omgerekend kost die supercar eigenlijk ‘slechts’ 175.000 euro. De koper heeft dus ruim twaalf keer zoveel betaald.

Het gebeurde tijdens een evenement van veilinghuis Barrett-Jackson. Daar werd geld ingezameld voor Tunnel to Towers, een goed doel dat is opgericht na de tragedie van 11 september 2001.

Van deze Chevrolet Corvette ZR1X bestaat slechts één

Het was daarnaast niet zomaar een Chevrolet Corvette ZR1X. Hij is gebaseerd op de recent onthulde Stars & Steel-uitvoering waar slechts 250 stuks van worden gemaakt. Met deze variant viert het merk Amerika’s 250-jarige bestaan.

Je ziet het terug aan de sterren en strepen van de Amerikaanse vlag die over de lengte van de supercar zijn getekend. Maar dit exemplaar is nóg unieker, zegt Chevrolet. De autobouwer noemt het zelfs een one-off, want de combinatie van deze unieke matzilveren lak, zwarte wielen en het felblauwe interieur zul je op geen andere Corvette ZR1X vinden. Daar zijn verzamelaars dol op.

Zo ook de Amerikaanse zakenman Rick Hendrick. Hij is degene die het winnende bod van 2,6 miljoen dollar uitbracht. Dat volledige bedrag gaat naar Tunnel to Towers. Hendrick geeft vaker dit soort bedragen uit aan supercars. Een poosje geleden betaalde hij omgerekend 3,1 miljoen euro voor de eerste Corvette C8 ZR1 die van de productieband rolde.

Overigens krijgt hij bij de aankoop van zijn ZR1X wel iets meer dan enkel de supercar zelf. Chevrolet zal hem in de watten leggen. Zo mag Hendrick als eerste klant ooit de auto in ontvangst nemen bij de designstudio van General Motors in Michigan. “We willen de koper een speciale ervaring bieden”, vertelde vice-president Scott Bell van Chevrolet voorafgaand aan de veiling.

Supercar met 1.267 pk

Nog leuker is het tripje naar de fabriek, dat ook bij de prijs zit inbegrepen. Daar mag hij zelf een LT7-motor in elkaar bouwen. Dat is de 1.079 pk sterke twin-turbo V8 die achterin de supercar schuilt. Alsof dat niet genoeg is, heeft Chevrolet ook nog een elektromotor (ja, je kunt een Corvette tegenwoordig als hybride bestellen) bij in de ZR1X gepropt, waarmee het totaalvermogen uitkomt op een weerzinwekkende 1.267 pk. Daarmee nadert hij de hypercarstatus.

Wie met iets minder pk’s genoegen neemt, kan in Nederland ook deze tweedehands Corvette kopen. Iets ouder, maar hij kost slechts 1,75 procent van wat deze exclusieve ZR1X heeft gekost.