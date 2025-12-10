Deel dit: Share App Mail Tweet

De nieuwe Citroën ELO is een mix tussen een MPV, camper en McLaren F1

Deze nieuwe, eigenzinnige conceptauto van Citroën heeft de sinaasappelkleur de overhand laten nemen. Dat past bij het speelse ontwerp van de compacte MPV, waar niks te gek mee is. Werken of kamperen, het kan allemaal in de Citroën ELO.

Hij is 4,10 meter lang, dus enkele centimeters langer dan de Citroën ë-C3. Ondanks zijn relatief beperkte lengte is er plaats voor zes inzittenden in het voertuig. Door het elektrische platform waarop de ELO staat, met de motor op de achteras, kreeg Citroën meer interieurruimte om te benutten.

Bestuurder zit bij de Citroën ELO in het midden

Als bestuurder zit je overigens in een bijzondere positie, namelijk in het midden. Ben je het uitzicht van de 180 graden brede voorruit zat? Dan kun je, als de auto stilstaat, de bestuurderstoel 180 graden draaien en met de bijrijders kletsen of werken aan het uitneembare werkblad.

Voor de ultieme kampeersfeer kun je de drie achterste stoelen opklappen en eruit halen. Onder de buitenste stoelen zitten nog twee extra opklapbare stoeltjes. Ideaal voor een avondje rond een kampvuur bijvoorbeeld.

Om op te slapen kunnen er twee opblaasbare matrassen uitgeklapt worden. Ze hebben een ingebouwde compressor, zodat je ze niet zelf hoeft op te blazen. Op die manier verandert de binnenkant van de Citroën ELO in een compacte camper of zelfs een minibioscoop, want ook aan een bevestigingspunt voor een projector is gedacht. Daarnaast geeft de vehicle-to-load-techniek je de optie om externe apparatuur van stroom te voorzien, zoals een elektrische kookplaat.

Citroën ELO in productie?

De Citroën ELO gaat waarschijnlijk nooit in productie. Toch zou zo’n vrolijke MPV verfrissend zijn in het huidige SUV-landschap. De ELO is vanaf 9 januari te bewonderen op het Autosalon van Brussel.