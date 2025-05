Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe CEO moet groot deel Europese auto-industrie redden

Hoewel Stellantis wat betreft verkopen niet de grootste van Europa is, hebben zij wel de meeste merken en zijn ze een van de belangrijkste spelers op de markt. Topman Carlos Tavares werd in 2024 ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. De nieuwe CEO moet een deel van de Europese auto-industrie gaan redden.

Dat klinkt wellicht als een uitvergroot statement, maar in 2024 kampte Stellantis met een winstdaling van 70 procent en een negatieve kasstroom van 6 miljard euro. Merken als Maserati, Chrysler, Lancia, DS Automobiles en zelfs Alfa Romeo staan behoorlijk onder druk.

Nieuwe Stellantis-CEO moet deel Europese auto-industrie redden

Als de winst tegen blijft vallen, is het onvermijdelijk dat een of meerdere van deze merken gaan verdwijnen. Dat wordt vanaf 2026 besloten. Maar zo ver is het nog niet. De nieuwe CEO Antonio Filosa moet van Stellantis weer een gezond concern maken en een groot deel van de Europese auto-industrie in stand houden.

Antonio Filosa is niet zomaar topman van Stellantis geworden. Hij heeft bijvoorbeeld al eerder leiding gegeven aan Stellantis Noord- en Zuid-Amerika en was CEO van Jeep.

De nieuwe topman zal vanaf 23 juni 2025 aan de slag gaan. Ongetwijfeld blijven het spannende tijden voor hem, iedereen binnen Stellantis en de gehele Europese auto-industrie.