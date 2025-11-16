Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit programma is Boer Zoekt Vrouw voor iedereen met een camper, zo daten vanlifers

‘Wacht nog maar even met samenwonen.’ Misschien heb je het weleens gehoord van iemand in je omgeving toen je smoorverliefd was. Want samen koken, slapen of tandenpoetsen kan een relatie flink op de proef stellen. De NPO leek het daarom een goed idee om mensen te laten daten in een camper van een paar vierkante meter. Een soort Boer Zoekt Vrouw in kampeerwagens.

Datingprogramma’s vliegen je tegenwoordig om de oren, maar de zoektocht naar liefde blijft onverminderd populair. Die ware kan overal opduiken, in restaurants, op boerderijen of tegenwoordig zelfs in vierwielige voertuigen. In het programma Onderweg naar Liefde van de KRO-NCRV trekken zogenoemde vanlifers al datend door Europa in hun camper. Kriebelt het camperleven zodra je naar de serie kijkt?

Leven in een camper betekent leven in een beperkte ruimte. Niet alle deelnemers van het programma beschikken over een douche of keuken in hun voertuig. Voor langere tijd samenleven op een paar vierkante meter is al een uitdaging, laat staan als je elkaar net leert kennen. Toch kiezen zeven campereigenaren ervoor om dates uit te nodigen in hun mobiele huis. Het klinkt als een goede cocktail voor mensen die houden van kamperen, campers en een ongemakkelijke momenten niet uit de weg gaan.



Op het Instagram-account van het programma geven de deelnemers zelf rondleidingen door hun campers. De één laat trots een minimalistisch busje zien met alleen een bed en een paar uitschuifbare kastjes, terwijl de ander lijkt te wonen in een rijdende hotelkamer. De verschillen tussen de vanlifers zijn groot, maar uiteindelijk zoeken ze allemaal hetzelfde: de liefde. En zelfs als je daar niet gevoelig voor bent, blijft het fascinerend om het camperleven te bekijken en te zien hoe uiteenlopend die mobiele huizen zijn ingericht.

