Nieuwe BMW M2 is heel cool, maar één aspect juist totaal niet

BMW onthult een M2 en M240i zoals je die nog niet eerder zag. Of juist wel? Deze modellen brengen immers een ode aan de iconische E30. Erg cool allemaal, al zien we één ding dat ons niet bevalt.

Wie een moderne BMW E30 wil rijden, moet niet kiezen voor een 3-serie, maar voor een 2-serie. Dat idee bevestigt BMW eigenlijk met deze nieuwe M2 en M240i. Ze brengen een eerbetoon aan de 325iS en 333i.

Hommage aan de E30 333i en 325iS

Huh, 333i? Jazeker, die bestond. Niet bij ons, maar wel in Zuid-Afrika. Daar kreeg men de M3 met zijn felle S14-viercilinder niet. In plaats daarvan werden Zuid-Afrikanen getrakteerd op een E30 met een potente 3,2-liter zes-in-lijn. De grootste motor die ooit in een E30 geleverd is. Die wordt nu gehonoreerd met deze speciale BMW M2-versie.

Tegelijkertijd eert een gelimiteerde M240i de 325iS. Hoewel de E30 325iS in meer markten geleverd werd, was de Zuid-Afrikaanse 325iS anders. Niet in de laatste plaats omdat de 2,5-liter M20-motor werd vergroot tot 2,7-liter, waardoor hij rond de 200 pk leverde.

BMW M2 is supergaaf, op het uitlaatsysteem na

BMW heeft zijn best gedaan hints naar het verleden te verwerken in de speciale M2. Kijk maar naar die schitterende multispaakwielen van Alpina, net als de E30 333i had. Nog cooler is de klassieke print op de middenarmsteun. Erg fraai, al was het nog gaver als we die stof ook op de stoelbekleding terug zouden zien.

Waar we ook op afknappen is het uitlaatsysteem. Dat behoort overigens niet alleen deze speciale M2-versie toe, want deze “upgrade” is ook op andere M2’s te krijgen. Een doorn in het oog. Verder ziet deze BMW er ontzettend bruut uit.

Ook de strepen op de zijkant kunnen we waarderen, al is het jammer dat de M-kleuren ook in de grille terugkomen. Het geeft hem een Sjonnie-uitstraling, aangezien je M-strepen in BMW-nieren vooral ziet bij afgetrapte 318i’s die in de verste verte niets met een écht M-model te maken hebben.

M240i met achtervleugel van de M2

Afijn, we zijn uitgeraasd. Nu aandacht voor de M240i. Binnenin treffen we hetzelfde nostalgische printje, maar wederom alleen op de armsteun. Ook vanbuiten oogt de BMW erg stoer, zeker met de achtervleugel die hij leent van de M2. Daarnaast is-ie voorzien van een dakspoilertje en wielen die doen denken aan de honingraadvelgen van weleer.

Motortechnisch is er bij zowel de M240i als de M2 niets veranderd. Maar goed, met bijna 400 pk in de M240i en zelfs bijna 500 pk in de M2 heb je niets te klagen. Klagen doen we wel over het feit dat van beide modellen slechts 33 exemplaren worden gemaakt en die enkel op de Zuid-Afrikaanse markt verkocht zullen worden. Daar kosten ze omgerekend 72.000 en 98.000 euro.