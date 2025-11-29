Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe BMW iX3 reed meer dan 1.000 km op volle batterij! Zo kun jij dat ook

De BMW iX3 50 xDrive heeft een WLTP-actieradius van 805 kilometer. Maar als je bereid bent om een aantal compromissen te sluiten, kun je op een volle batterij zomaar 200 kilometer verder komen.

BMW reed recent een iX3 50 xDrive van de fabriek in het Hongaarse Debrecen naar het hoofdkantoor in München, een afstand van 1.007 kilometer, zónder onderweg de batterij op te laden. De auto kwam aan met nog 2 procent laadniveau, dus had-ie in theorie nog zo’n 20 kilometer verder gekund. In bovenstaande video maken we vast even statisch kennis met de nieuwe BMW.

BMW heeft trucjes uitgehaald

De prestatie van de iX3 laat zien hoe weinig een officieel WLTP-bereik zegt over de werkelijkheid. Want je kunt er in de praktijk dus ver boven zitten, maar er ook ver onder. Dat hangt helemaal van je rijgedrag en de omstandigheden af.

Want BMW heeft een aantal trucjes uitgehaald om het maximale uit de iX3 te wringen. Zo vermeden de bestuurders van de elektrische SUV de snelweg, waardoor de reis weliswaar langer duurde, maar ook de batterij minder snel leegliep.

Daarbij hebben ze de airco en de radio uitgezet en onderweg als een bezetene zitten anticiperen. Met andere woorden: ze hebben ver vooruitgekeken en de auto zo veel mogelijk laten uitrollen (regeneren) voor bochten en rotondes.

Kun je hier als consument iets mee? Deels, want door beter te anticiperen kun je inderdaad efficiënt rijden, maar het consequent mijden van de snelweg en het uitschakelen van de airco en de radio zal natuurlijk niemand doen.

Voorlopig één versie BMW iX3

Voorlopig heeft BMW maar één versie van de iX3 in zijn leveringsprogramma staan, de 469 pk leverende 50 xDrive. Zijn 108 kWh-batterij kan met maximaal 400 kW worden opgeladen, waardoor-ie al na zo’n 21 minuten weer voor 80 procent vol zit.

De iX3 is de eerste BMW op het Neue Klasse-platform. Volgend jaar zullen we kennismaken met de i3, een elektrische sedan in 3-serie-formaat.