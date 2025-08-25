Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Audi Q3 Sportback alleen als plug-in hybride

De nieuwe Audi Q3 Sportback is gepresenteerd. Hij komt er in Nederland alleen als plug-in hybride, met een volledig elektrische range van 118 kilometer. De derde generatie Audi Q3 komt over twee maanden op de markt en is nu alvast te bestellen.

De plug-in hybride gebruikt een 1,5-liter motor, die 177 pk levert en is gekoppeld aan een enkele elektromotor en een 25,7 kWh-accupakket, dat met maximaal 50 kW in minder dan 30 minuten is op te laden. Het totale vermogen van de aandrijflijn komt uit op 272 pk. Een zeventraps automaat is standaard.

Bagageruimte Audi Q3 Sportback

De bagageruimte van de Sportback bedraagt 488 liter. Als je de achterbank naar beneden klapt, komt de opbergruimte op 1.289 liter uit.

De Q3 Sportback – die een 2,9 centimeter lagere daklijn heeft dan de Q3 – kan maximaal 2.100 kilo trekken.

Prijzen Audi Q3 Sportback

De Audi Q3 maakt zoals veel nieuwe auto’s gebruik van een hele rits rijhulpsystemen. Zo is er bijvoorbeeld een camera die controleert of de bestuurder alert blijft.

Ook verkeersbordherkenning en achteruitrij- en parkeerhulpen behoren tot de uitrusting. In het interieur vind je een 11,9-inch digitaal instrumentenpaneel en een 12,8-inch touchscreen voor multimedia.

De Audi Q3 Sportback is verkrijgbaar in drie uitvoeringen. De Pro Line is er vanaf 54.990 euro en daarboven staat de Advanced Edition voor 57.490 euro. Aan de top van het leveringsprogramma staat de Sportback S Edition, die net geen 60.000 euro kost.