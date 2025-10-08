Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Aston Martin DB12 S is ultieme James Bond-auto

Aston Martin trekt het doek van de nieuwe DB12 S. Naast dat de stijlvolle coupé perfect bij het James Bond-karakter past, is het ook nog eens de ultieme auto om boeven te vangen.

De S is een sportievere doorontwikkeling van de ‘gewone’ DB12. Overigens halen de Britten hetzelfde trucje uit met de DBX die nu ook als S verschijnt.

Aston Martin DB12 S is ultieme James Bond-coupé

De S staat in het geval van de Aston Martin DB12 voor meer vermogen. De 007-coupé levert nu 700 pk uit zijn 4,0-liter biturbo-V8 van AMG. Dat is 20 pk meer dan de DB12. Hierdoor sprint hij in 3,4 seconden van 0 naar 97 km/h (60 mph) en bedraagt de topsnelheid een indrukwekkende 325 km/h.

Daarbij zijn de rijeigenschappen verbeterd. Door standaard koolstofkeramische remmen te plaatsen stopt de DB12 S niet alleen beter, ook het gewicht is 27,5 kg afgenomen. Dat is niet veel voor een auto van zo’n 1.700 kg, maar vergeet niet dat dit onafgeveerd gewicht is en dus behoorlijke invloed kan hebben op de reactie van de dempers en veren.

Overigens zijn de Bilstein DTX-dempers van de Aston Martin ook aangepast, zijn de stabilisatorstangen aan de achterkant verstevigd en moet door meer camber en castor de maximale bochtsnelheid flink hoger liggen. Daarbij werd de elektronica van onder meer de gasklep en het sperdifferentieel opnieuw gekalibreerd om er echt een sportievere machine van te maken.

Een ruiger uiterlijk

Ten opzichte van de Aston Martin DB12 ziet de S er ook beduidend dikker uit. Met zijn gestapelde uitlaateindes, nieuwe diffusor en aangezette luchthappers aan de voorkant is het een brute verschijning. Tevens is het interieur versierd met S-badges en zo luxe aangekleed als je van een dure Aston Martin mag verwachten.

Wat de Aston Martin DB12 S kost, is nog onduidelijk. Een DB12 kost in Nederland minimaal 310.000 euro.