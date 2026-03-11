Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Alpine A110 zou alleen als EV komen: “We werken nu toch aan brandstofmotor”

Zalig nieuws voor petrolheads: de nieuwe Alpine A110 komt mogelijk tóch met een verbrandingsmotor. Eerst werd gezegd dat de nieuwe generatie van het compacte sportwagentje enkel als elektrische auto zou verschijnen.

Philippe Krief, topman van het merk, bevestigt dit nieuws in een interview met het Britse Autocar. De next-gen A110 komt te staan op dezelfde basis als de extreme Renault 5 Turbo 3E die je in bovenstaande video ziet. “Dit platform is ontworpen om óók brandstofmotoren te kunnen huisvesten”, aldus Krief.

Huidige Alpine A110 is al enorm goed

Dat Alpine de nieuwe sportcoupé (die overigens ook als Spider en 2+2 zal verschijnen) in eerste instantie enkel als elektrische auto op de markt wilde brengen, was even schrikken. Het recept van de huidige A110 is namelijk zo lekker dat je daar eigenlijk niets aan moet veranderen.

En het vierpittertje achterin is zeker niet de sterkste, maar draagt wel bij aan het meeslepende karakter van de lichtgewicht tweezitter. In een vergelijkende test met de Emira i4, concludeerden we zelfs dat je voor het échte Lotus-gevoel bij Alpine moet zijn.

Sportieve rijders willen geen EV

Hoewel elektrische auto’s ook écht leuk kunnen sturen, is een zware accu aan boord, het missen van versnellingen en de ontbrekende geluidsbeleving niet per se wat je wil in een sportwagen. Die algemene consensus zorgt voor zeer beperkte vraag naar dergelijke modellen. Het is niet voor niets dat Porsche overweegt de elektrische Boxster en Cayman te schrappen en Lamborghini zijn eerste EV nu al heeft gecanceld.

De nieuwe Alpine A110 komt er nog wel als elektrische auto, bevestigt Krief. Dat was altijd het doel. Maar om voorbereid te zijn op de toekomst, is ook een brandstofversie ontwikkeld. Een belangrijke ‘maar’: “Dat betekent niet per se dat deze versie er ook daadwerkelijk komt.”

Mogelijk in Europa enkel als elektrische auto

Fabrikanten zijn uiteraard gebonden aan regelgeving. Met name in Europa is die vrij streng. Het kan dus zijn dat wíj́ enkel de EV krijgen, maar elders een brandstofversie wordt aangeboden. “Vooralsnog focussen we ons op Europa, maar als een brandstofmodel kansen biedt in andere markten, dan kunnen we die pakken.”