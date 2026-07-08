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Niet sneller, geen extra pk’s! Toch werkt Fiat aan Abarth-versie van piepkleine Topolino

Fiat wil meer jonge mensen in zijn Topolino hebben. Daarom werkt het merk aan een Abarth-versie van de piepkleine microcar. Al is er één groot probleem met dat concept…

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De elektrische Fiat Topolino is een L6e-voertuig. En dat betekent dat de specificaties vastliggen. Dus ook een eventuele Abarth-versie mag maximaal 8 pk en een topsnelheid van 45 km/h hebben. Een L6e mag je met een brommerrijbewijs rijden, dus al vanaf zestien jaar.

Heet zal de Topolino Abarth niet worden

Dus ja, zo heet kan een Topolino Abarth per definitie niet worden. Fiat zal dus vooral het uiterlijk en het interieur aanscherpen. Een beetje zoals het merk in Italië heeft gedaan met de Topolino Sport, die zwarte wielen heeft, een paar strepen over de koets en wat nepkoolstofvezel op het dashboard.

Volgens Fiat-topman Olivier François komen er meer versies van de Topolino. Over een mogelijk Abarth-uitvoering zei hij tegen Autocar: “We werken eraan, dus mogelijk komt-ie op de markt. Het zou echt een hit kunnen worden.”

Kleine Fiat mag in de VS de weg niet op

Opmerkelijk is dat Fiat de Topolino nu ook in de Verenigde Staten op de markt brengt. Het wagentje is er iets anders. Zo heeft-ie een lagere topsnelheid (30 km/h) en mag hij voorlopig niet de openbare weg op. Pas later dit jaar introduceert Fiat een versie die wél straatlegaal is. Die kan 40 km/h en krijgt een aantal veiligheidssystemen aangemeten, zoals een achteruitrijcamera en voetgangerdetectie.

Nou kun je je afvragen: wat moet je met een Topolino die niet de openbare weg op mag? Volgens Fiat is het autootje zeer geschikt om te gebruiken op privéterrein, zoals een golfbaan, rondom een hotel of op een boulevard.

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