Niet alleen Elon Musk: deze autofabrikant heeft ook raketten

Tesla en SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, worden vaak in een zin genoemd. Maar het Amerikaanse automerk is niet als enige gelieerd aan ruimtevaart. Een grote Chinese fabrikant heeft ook raketten.

Net als bij auto’s zijn bij ruimtereizen talloze bedrijven betrokken. Merken als Bosch, Denso, Continental, Shell en BP leveren onderdelen en benodigdheden aan ruimtevaartorganisaties als NASA en ESA.

Geely heeft raketten om satellieten de ruimte in te sturen

Maar er zijn ook autofabrikanten die zélf ruimtevaartbedrijven oprichten of er actief aan meewerken. Zo is de Chinese fabrikant Geely, eigenaar van onder meer Volvo en Polestar, van plan om 240 satellieten in een baan rond de aarde te brengen.

Hun doel is anders dan dat van SpaceX: Geespace, onderdeel van Geely, wil een eigen satellietnetwerk opzetten dat autonoom rijden mogelijk maakt – denk aan real-time kaartdata en communicatiesystemen. Dat klinkt als toekomstmuziek, maar er vliegen nu al elf Geely-satellieten in de ruimte die met raketten zijn gelanceerd. Sterker nog, er zijn nu al modellen van Geely die kunnen communiceren met die satellieten: de Zeekr 001 FR, Zeekr 007 en de Geely Galaxy E8.

Geely en Elon Musk niet de enige

Geely is daarmee vrij uniek. Autofabrikanten als Toyota, Hyundai, Nissan, GM en Mitsubishi werken ook samen met ruimtevaartorganisaties, maar hun focus ligt vooral op maanwagens – voertuigen voor verkenning op het maanoppervlak of andere planeten.