Negatieve stroomprijs: dit kun je verdienen met opladen elektrische auto

Afgelopen zondag was de stroomprijs negatiever dan ooit en dat is positief voor wie een elektrische auto voor de deur heeft staan. Wie op het juiste moment laadt, kan zelfs verdienen aan een EV.

Om gebruik te maken van de negatieve stroomprijs, moet je een dynamisch energiecontract hebben. Daarbij is het van belang dat je jouw elektrische auto kan opladen middels een eigen laadpaal of 230 volt-stekker. Let wel, in veel gemeentes mag je geen kabel over de stoep leggen.

Dit kon je afgelopen zondag verdienen door negatieve stroomprijs

Maar hoeveel kun je verdienen aan het opladen van je elektrische auto? Dat hangt van een aantal zaken af. Allereerst moet de stroomprijs negatief zijn. Afgelopen zondag kreeg je per kWh 0,28 euro toe, zelfs na belasting. Dit was enkel tussen 13.00 en 15.00 uur.

Daarbij is jouw aansluiting van belang. Hoe meer stroom je per uur kunt verstouwen, hoe meer je verdient. Via het stopcontact kun je met een theoretische snelheid van 2,3 kW laden. Dit betekent dat je in de twee uur slechts 4,6 kWh hebt bijgeladen. Afgelopen zondag zou je 1,29 euro hebben verdiend. Met een zuinige elektrische auto kun je zo’n 30 kilometer op de geladen stroom afleggen. Kortom, niet echt de moeite.

Opladen elektrische auto 11 kW-laadpaal

De meeste huizen in Nederland zijn voorzien van een 3-fase aansluiting met 25 ampère. Met een dergelijke aansluiting en een goede laadpaal kun je maximaal 11 kW laden. Wist je dit in de twee uur te halen, dan heb je 22 kWh geladen. Dit komt neer op 6,16 euro winst en een range van ruim 140 kilometer met een zuinige EV. Gemiddeld betaal je in Nederland 0,33 euro per kWh. Je verdient dus niet alleen ruim 6 euro, ook bespaar je 7,26 euro.

Let wel, dit is het ideale scenario. Zaken als kabels, andere apparaten, de elektrische auto zelf en de laadpaal kunnen zorgen voor minder opbrengst. Ook is de dynamische prijs van elektriciteit veelal niet zo laag als afgelopen zondag. Rijk word je dus niet van een negatieve stroomprijs.