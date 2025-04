Deel dit: Share App Mail Tweet

Nee, de nieuwe Ferrari draagt niet de naam Elettrica

Dat ook Ferrari bezig is met een elektrische auto, zal niemand verbazen. Berichtgeving over de naam van het toekomstige model verbaast wel. Want nee, de nieuwe Ferrari draagt niet de naam Elettrica.

Tijdens een presenatie voor aandeelhouders kwam de aanduiding ‘Ferrari elettrica’ voorbij. Toch wordt Ferrari Elettrica niet de naam van het model, ook al beweren sommige media van wel.

Geen Ferrari Elettrica

In een document voor investeerders is te lezen dat ‘Ferrari een nieuwe generatie auto’s gaat bouwen, inclusief een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis… de eerste Ferrari elettrica.’

Elettrica wordt geen modelnaam, maar eerder een aanduiding voor het soort auto/aandrijflijn.