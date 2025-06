Deel dit: Share App Mail Tweet

Nee, de batterij van jouw elektrische auto wordt helemaal niet snel slecht!

Onder EV-sceptici is het een populair argument: de batterijen van elektrische auto’s worden snel slecht en dan heb je er niks meer aan. In werkelijkheid is dat helemaal niet zo. Sterker nog, batterijen presteren in de praktijk veel beter dan op basis van laboratoriumtests wordt aangenomen.

Het Duitse adviesbureau P3 Group heeft van meer dan zevenduizend elektrische zakenauto’s de state of health van de batterij gemeten. Het gaat om EV’s van allerlei merken en types, die verschillende ‘levens’ hebben geleid. Sommige hebben vaak aan de snellader gehangen, andere niet.

Wat níet doen om batterij gezond te houden?

Want dat is van belang voor de gezondheid van een batterij. In een ander Autovisie-artikel lees je welke vijf dingen je bijvoorbeeld níet moet doen om de state of health van je elektrische auto zo hoog mogelijk te houden.

Elektrische auto’s verliezen weinig capaciteit

Hoe dan ook, EV’s blijken in de praktijk uitstekend te presteren; beter dan in laboratoriumtests. Zo komt uit die tests dat de batterijen van elektrische auto’s bij 300.000 kilometer gemiddeld nog 77 procent van hun capaciteit over hebben. In de praktijk blijkt dat 88 procent te zijn. Een heel verschil.

Een van de conclusies uit het onderzoek van P3 Group is dat batterijdegradatie non-lineair verloopt, met relatief veel degradatie in het begin (lees hier waarom dat zo is) en daarna steeds minder. Vanaf ongeveer 150.000 kilometer begint de lijn bijna horizontaal te lopen en verliest een accu steeds minder capaciteit.

Dat is te zien aan de gemiddelde degradatie bij 200.000 kilometer. Dan hebben de meeste EV’s in het onderzoek van P3 Group nog 89 procent van hun capaciteit over. En in de volgende 100.000 kilometer daalt dat dus maar met 1 procent.

Nou moeten we erbij zeggen dat het hier om een gemiddelde gaat. Sommige EV’s scoren veel beter dan de trend en hebben bij 300.000 kilometer nog 92 procent van hun capaciteit over en andere scoren veel slechter en zitten dan op nog maar 80 procent. Het is maar hoe je een elektrische auto behandelt.

Waarom in de praktijk beter dan in het lab?

Waarom doen EV-batterijen het in de praktijk beter dan in laboratoriumtests? Markus Hackmann, topman van P3 Group, legde het op de EVS 38-beurs in Göteborg aan Autovisie uit. “In werkelijkheid staan auto’s vaak stil en wordt de batterij niet aangesproken. Daar wordt in labtests geen rekening mee gehouden.”

Hackmann wil wel een klein voorbehoud plaatsen bij zijn studie. “Er zijn al relatief veel EV’s met 200.000 kilometer op de teller, maar nog maar weinig met 300.000, dus daarvan hebben we er niet veel kunnen bekijken.”

“Bovendien hebben we te maken met de survivorship bias. Dat betekent dat we natuurlijk alleen de auto’s in het onderzoek hebben kunnen meenemen die nog goed zijn. EV’s met een reeds kapotte batterij zitten niet in de steekproef. Al zijn dat soort gevallen zeldzaam.”