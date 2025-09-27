Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlandse VW-Corrado draait 450 pk met onverwachtse motor

Een Volkswagen Corrado zie je al weinig, maar de auto die de Nederlandse Kevin heeft gebouwd is helemaal bijzonder. Zijn VW is volledig onder handen genomen en haalt 450 pk uit een bijzondere motor: de 1.9 TDI.

De 1.9 TDI-motor van de Volkswagen Groep is op zich niet zo opvallend, maar om hem in te zetten voor een drag race-auto is tamelijk uniek. Hoewel de zelfontbrander bekend staat als onverwoestbaar, is het allesbehalve een krachtige viercilinder.

TDI-motor met 450 pk in Nederlands VW Corrado

Toch besloot Kevin met zijn VAGbuilders-team juist de 1.9 TDI-motor te gebruiken. Hoewel de auto nog niet op de rollerbank heeft gestaan, schat hij dat de Volkswagen Corrado uit 1990 zo’n 450 pk heeft.

3.1 bar turbodruk

Dit lukt natuurlijk niet zomaar. Een gebruikelijke 1.9 TDI, zoals bijvoorbeeld in een Golf lag, levert zo’n 90 pk. Het motorblok is daarom voorzien van een flinke turbo die tot wel 3.1 bar aan boost levert.

Het vermogen wordt middels een verstevigde versnellingsbak met sequentiële versnellingspook – de versnellingsbak heeft nog wel het H-patroon – naar de voorwielen gestuurd. Met een knop is de haldex-koppeling vast te zetten waardoor 50 procent van de krachten naar de achterwielen worden getuurd.

Door zijn gewicht van zo’n 1.100 kg is deze Volkswagen Corrado een drag race-beest. Tenminste, voor hoe lang het goed gaat. Het vele vermogen wordt de TDI ongetwijfeld teveel, maar wanneer is de vraag. Met een geavanceerd koelsysteem en veel verstevigingen heeft de Nederlander er in ieder geval alles aan gedaan om zijn bijzondere bouwwerk goed te houden – en met name snel te maken.

