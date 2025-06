Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Nederlandse auto kan op zelf opgewekte windenergie rijden

De studenten van de TU Delft hebben hun nieuwste zonneauto gepresenteerd die ook op wind kan rijden. Met de Nederlandse auto, genaamd Nuna 13 hoopt het team weer de Bridgestone World Solar Challenge te winnen.

De Nuna 13 is al bijzonder, omdat het een zonneauto betreft, maar hij heeft een extra trucje in petto. Deze versie heeft namelijk een in- en uitklapbaar zeil op de Nederlandse auto, wat in de praktijk zorgt voor een hybride-aandrijving (zonne- en windenergie). Deze vin hoef je trouwens niet alleen als een zeilboot te gebruiken, maar hij kan ook de 3 kWh-sterke accu opladen en je kan hem inklappen.

De weg van Nuna 13 naar winst

Over exacte specificaties doet het Brunel Solar Team geen uitspraken. Daarentegen vertellen ze wel dat de luchtweerstand van de volledige Nederlandse auto te vergelijken is met de buitenspiegel van een ‘normale’ personenauto.

De auto is getest tot 130 km/u, maar kan volgens het team theoretisch harder. Daar hebben ze alleen niet zoveel aan, aangezien de snelheidslimiet van de Australische wegen aangehouden moet worden.

Vorig jaar eindigde het team uit Delft op de derde plaats, maar dat moet dit jaar beter gaan. “Wij doen altijd mee voor de winst”, vertelt Merijn Kroon, voorlichter van het Brunel Solar Team, aan Autovisie.

Tijdens het testen ging het echter fout. De Nuna 13 stond in de windtunnel van Volkswagen, in het Duitse Wolfsburg, toen het noodlot toesloeg. Kroon vervolgt: “De auto zat niet goed vast en sloeg over de kop. We schrokken ons echt dood. Gelukkig was de schade minimaal en binnen een week was hij weer in zijn oude staat.”

De race en de Nederlandse auto

De Bridgestone World Solar Challenge vindt plaats in de Australische outback. Hier moeten de teams 3.000 kilometer afleggen.

Datum Bridgestone World Solar Challenge De race start op 24 augustus en eindigt 7 dagen later.

Dat is normaal gesproken al zwaar, maar daar komt bovenop dat deze editie zich afspeelt in de Australische winter. Dat vindt de Nederlandse auto op zonne-energie natuurlijk niet zo leuk, wat één van de beweegredenen was om het zijl aan de Nuna 13 toe te voegen.

Het is voor de Delftenaren deze editie, dat ze 25 jaar geleden voor het eerst deelnamen aan de race. Van de elf races die ze meededen, hebben ze er zeven gewonnen, waaronder hun debuutrace. De Nederlandse auto Nuna 13 heeft dus een reputatie hoog te houden.