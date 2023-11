Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlandse overheid verkoopt dubieuze Brabus G-Klasse

Jaarlijks neemt de overheid om tal van redenen auto’s in beslag. Deze occasions en oude dienstvoertuigen, worden vervolgens verkocht door het Ministerie van Financiën. Hoe dit exact in zijn werk gaat, laat Autovisie in deze reportage zien. Ditmaal staat er een bijzondere auto te koop: een Brabus G800 op basis van een Mercedes-AMG G63.

Via de site van de overheid kun je bieden op de auto. Bied je het hoogste bedrag, dan kun je de auto ophalen. Dit bedrag is overigens niet wat je uiteindelijk moet neerleggen voor jouw verse bolide. Bovenop je bieding komt nog 15 procent ‘opgeld’.

Brabus G800 bij Nederlandse overheid

Een Brabus is een bijzondere verschijning. De tuner maakt indrukwekkende auto’s voor mensen die niet vies zijn van opvallende modellen. Ook deze Mercedes-AMG G-klasse is een expressionistisch kunstwerk geworden.

De occasion heet dan ook geen Mercedes-AMG G63, maar Brabus G800. Althans, dat staat achterop de carrosserie geschreven. In de advertentie van de Nederlandse overheid lezen we: “Betref G63 AMG met een bodykit en de complete look van een G800”. Dit zou betekenen dat de occasion niet 800 pk en 1.000 Nm aan koppel levert, maar dat de 4,0-liter V8 met twee turbo’s goed is voor 544 pk en 760 Nm aan koppel, het ‘standaard’ vermogen. De aanpassingen onder de motorkap doen echter vermoeden dan het om meer dan uiterlijke wijzigingen gaat.

Met het interieur van de Brabus G800 ben je alvast voorbereid op het Europees kampioenschap voetbal van 2024, want de binnenkant van de auto is uiterst extravagant vormgegeven. Precies hoe we Brabus kennen.

De occasion

De occasion bij de Nederlandse overheid komt uit Duitsland en heeft net geen 30.000 kilometer ervaring. De geschiedenis van de auto is onbekend, al zijn de boekjes wel aanwezig. Of het serviceboekje ook netjes ingevuld is, wordt niet online vermeld.

