Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlandse Ferrari crasht en wordt nu verkocht voor dit bedrag

Een Ferrari 812 is een onbereikbare auto voor de gewone man. Een stevige crash verandert daar niets aan, zo bewijst het prijskaartje van dit Nederlandse wrak.

Zo’n 800 pk op de achterwielen is niet niks. Dat bewees een journalist toen hij eind vorig jaar een Ferrari 12Cilindri, de opvolger van de 812, crashte tijdens een testrit voor de pers. Ook de onfortuinlijke bestuurder van deze Nederlandse Ferrari 812 GTS heeft op de harde manier geleerd hoe listig het kan zijn een Italiaans volbloed te temmen. Met name op een vochtig wegdek.

Gecrashte Ferrari 812 GTS stond pas één dag op naam

In mei knalde deze Ferrari 812 GTS op de A2 tegen een geleiderail nadat de bestuurder de macht over het stuur was verloren. Hij kwam er zonder kleerscheuren vanaf, de supercar niet. Extra zuur is het feit dat de eigenaar deze Ferrari pas één dag op zijn naam had staan.

Enorme schade

Dat de auto zwaar beschadigd is, is evident. De bumper, de motorkap, de deur, de voorruit, het zijscherm, het achterscherm en één van de gesmede wielen lijken niet meer te redden. Ook de extreem dure, koolstofkeramische remmen lijken een behoorlijke tik te hebben gekregen.

Dit alles staat nog los van de wielophanging die linksvoor compleet verwoest is en de airbags die binnenin zijn afgegaan. Ook heeft het chassis van de Ferrari 812 GTS onderhuids mogelijk schade opgelopen. Is er ook nog goed nieuws? Jazeker. De almachtige V12 werkt nog, zo zegt Boonstra Schadevoertuigen uit Drachten die het wrak nu te koop aanbieden.

Prijskaartje van het wrak

Het prijskaartje? Maar liefst 289.950 euro. Oef! Klinkt als een hele hoop geld (en dat is het ook), maar vergeet niet dat deze Ferrari 812 GTS nieuw meer dan een half miljoen euro kostte. Dit geïmporteerde exemplaar komt uit 2021 en heeft pas 7.000 kilometer op de klok. Nog vrij nieuw dus.

Een onbeschadigd tweedehandsje kost je nog altijd dik 450.000 euro. Dat maakt de auto mogelijk interessant voor schadeherstellers. Hoewel een opgelapte Ferrari met deze schadehistorie niet hetzelfde zal opbrengen, is er nog steeds de nodige speling. Misschien moet iemand Mat Armstrong even aan zijn mouw trekken?

Hoewel een (werkende) Ferrari 812 GTS al om van te smullen is, bestaan er nog dikkere uitmonsteringen. Neem bijvoorbeeld de 812 Competizione die Autovisie-testredacteur Dries van den Elzen in onderstaande video aan de tand voelt.