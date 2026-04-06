Nederlandse automobilisten steeds agressiever tegen… je gelooft het niet… lesauto’s!

Serieus, wat een ongelofelijke zak hooi ben je als je je agressie gaat botvieren op een lesauto. Maar toch gebeurt het kennelijk dagelijks.

Uit een rondgang langs zeshonderd rijopleiders door de NOS blijkt dat ruim vijfhonderd ervan wekelijks of dagelijks te maken krijgen met agressie tijdens een les. Tweederde van de instructeurs zegt het gevoel te hebben dat dat bovendien is toegenomen de afgelopen jaren.

Onnodig toeteren, bumperkleven en gescheld

“Vroeger leken mensen er rekening mee te houden als je een L op het dak had staan”, zegt een van de instructeurs, “maar tegenwoordig is het een reden om er snel voorbij te gaan en nog even af te snijden.”

Volgens de rijopleiders krijgen jongeren die leren autorijden onder meer te maken met onnodig toeteren, bumperkleven, agressieve gebaren, gescheld en in sommige gevallen zelfs fysiek geweld.

“Ik snap dat niemand graag achter een leswagen zit”, aldus een rijleraar, “maar mensen hebben gewoon geen geduld meer. De gevaren van hun eigen capriolen zien ze bovendien niet. Bij bumperkleven is de kans groot dat een leerling uit angst remt. En daar kan ik als instructeur op dat moment niets aan doen.”

Veilig Verkeer Nederland pleit voor strenger handhaven

Veilig Verkeer Nederland (VVN) zegt de ervaringen van de instructeurs zorgelijk te vinden. De organisatie vindt dat mensen de kans moeten krijgen om het rijden in de praktijk te leren. “Respecteer dat en heb er geduld mee.”

VVN denkt niet dat er een simpele oplossing is en pleit voor een combinatie van betere voorlichting en een strengere handhaving.