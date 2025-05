Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlanders opgelet: krankzinnige supercar rijdt binnenkort door jouw straat

Al jaren wordt er veel gezegd en geschreven over de nieuwe De Tomaso P72. Het superunieke apparaat met een bijzonder uiterlijk is nu af. Exemplaren van het productiemodel ga je ook in Nederland zien.

Bijna zes jaar geleden schreven we voor het eerst over de P72. De supercar wordt in een oplage van slechts 72 exemplaren gebouwd en de wachtlijst is lang.

De Tomaso P72 in Nederland

Toch komen er meerdere De Tomaso P72’s naar Nederland, dat vertelde importeur Louwman eerder aan Autovisie. Het kan dus zo zijn dat jij deze supercar binnenkort ziet rijden door jouw straat. Het merk zegt dat het dit jaar al begint met het uitleveren van klantenauto’s.

Het opmerkelijkste van deze auto is natuurlijk zijn uiterlijk. De productieauto wijkt maar weinig af van het conceptmodel en de De Tomaso P70 is onmiskenbaar zijn voorvader. De koets bestaat uit zoveel mogelijk koolstofvezel. Er is dan ook een carbon fibre monocoque gebruikt die uit een stuk gehouden is. Het gebrek aan verlijmde delen maakt de koets stijver en zorgt dus voor betere prestaties. Verder beschikt hij over adaptieve dempers zodat hij zowel op het circuit als op de openbare weg zijn mannetje staat.

Het interieur is minstens zo stijlvol en indrukwekkend. Er is veel gebruik gemaakt van aluminium. Dit ziet er niet alleen chique uit, maar is tevens sterk en licht. Daarbij zal een koper blij zijn met de goede verkeersborden in Nederland. De supercar heeft geen schermen of infotainment. Puur rijden, dat is waar het in de De Tomaso P72 om draait. Overigens wijkt ook het interieur weinig af van het conceptmodel.

De supercar heeft geen V12

Wat wel is veranderd tijdens de ontwikkeling van de auto, is de aandrijflijn. Het prototype in bovenstaande video had een V12 en een sequentiële versnellingsbak, maar in het uiteindelijke productiemodel ligt een 5,7-liter V8. Het is een Ford Coyote-achtercilinder die getuned is.

De krachtcentrale is goed voor 700 pk en 604 Nm aan koppel. Het vermogen wordt middels een handgeschakelde zesbak naar het differentieel tussen de achterwielen gestuurd. Hoe snel de supercar is, dat laat het merk nog niet weten.

Prijs De Tomaso P72 in Nederland nog veel hoger

De startprijs van de De Tomaso P72 is 1,6 miljoen euro. Let wel, dat is zonder belastingen. In Nederland betaal je veel meer voor de supercar. Hoeveel exact, is afhankelijk van zijn uitstoot. Die is vooralsnog onbekend.

