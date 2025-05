Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlanders laten de auto vaker staan voor een vliegvakantie

Het stereotype Nederlander dat met het gezin in een volgepakte auto en caravan in de zomervakantie op weg naar Zuid-Frankrijk of Italië is, gaat niet op. Nederlanders laten steeds vaker de auto staan voor een vakantie met het vliegtuig, zo blijkt uit cijfers van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR).

Een zomervakantie naar het strand blijft de populairste, maar 18- tot 49-jarige kiezen in vergelijking met 50-plussers relatief vaak voor een stedentrip. 65-plussers boeken vaker een winterzon-vakantie of cruise.

In 2023 nam 36 procent van de Nederlanders de auto om op vakantie te gaan. Vorig jaar was dit nog eens 2 procent meer. Dit jaar is er een daling te zien.

Vervoersmiddel 2025 2024 2023 Vliegtuig 55% 51% 53% Auto 34% 38% 36% Trein 3% 5% 4% Bus 3% 3% 3% Boot 2% 2% 3% Anders 2% 2% 1%

Slechts 34 procent van de vakanties wordt per auto afgelegd en vliegen is met 55 procent populairder dan voorgaande jaren. Gemiddeld wordt er meer dan 2.376 euro uitgegeven voor een vakantie en ter plekke wordt er nog eens 824 euro besteed.

