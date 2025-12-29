Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlanders claimden 2.400 euro per schade: dit zijn de meest voorkomende autoschades van dit jaar

Autorijden is nooit zonder gevaar. De kans dat je eens in jouw automobiel actieve leven schade hebt, is vrij groot. Volgens vergelijkingsplatform Independer bedroeg de gemiddelde claim dit jaar 2.400 euro.

De gemiddelde schadelast is om verschillende redenen behoorlijk gestegen. Zo zijn auto’s complexer geworden, is er een gebrek aan technisch personeel en worden kleine reparaties vaak uitgevoerd zonder dit te claimen bij de verzekeraar. Jouw maandlasten voor de verzekering kunnen namelijk flink stijgen na een schadeclaim.

Kleine schade goedkoper om zelf te (laten) repareren

Het is dus aan te raden om bij een kleine schades te controleren of het goedkoper is om zelf de reparatie te betalen. Opvallend genoeg berekent 1 op de 3 automobilisten dit niet, zo stelt onderzoek van Independer.

Meest voorkomende schades

Volgens de vergelijkingssite, die bijna 10.000 ingediende schadeclaims onder de loep nam, ging het bij de meeste ingediende schadeclaims om een aanrijding met een ander voertuig. Ook schade aan ruiten – vaak vergoed zonder terugval in schadevrije jaren – en een aanrijding met een object waren claims die vaak voorkwamen.