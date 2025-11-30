Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlander vindt bijzondere luxeauto’s in mysterieus verlaten 5-sterrenhotel

Verlaten gebouwen hebben altijd iets mysterieus. Geen wonder dat er dagelijks miljoenen mensen video’s kijken over verlaten locaties. De Nederlander Bob Thissen is ditmaal in een verlaten 5-sterrenhotel waar hij bijzondere luxeauto’s vindt.

Thissen heeft een bekend YouTube-kanaal genaamd Exploring the Unbeaten Path. Hij bezoekt vaker indrukwekkende locaties. Zo was hij eerder bij een verlaten Volkswagen-mijn en bezocht hij een oude Fiat-fabriek op Sicilië.

5-sterrenhotel in Las Vegas van Azië

Ditmaal is de Nederlander in een verlaten 5-sterrenhotel in het Chinese Macau. Die stad wordt gezien als de Las Vegas van Azië, het hotel was dan ook een casino.

Nederlander vindt limousines, Rolls-Royces en andere luxeauto’s

Dat er veel geld in omloop was bij het verlaten hotel, bewijst het feit dat er allerlei luxeauto’s staan. Zo stapt de youtuber in een verlengde Hummer en vindt hij meerdere Rolls-Royce Phantom EWB’s. De Britse auto’s hebben een Nederlands prijskaartje van 5 tot 6 ton per stuk.

Ook vindt hij een Mercedes S500, Audi’s, een Porsche Cayenne en nog meer limousines. Rond het hele hotel staan dus peperdure verlaten auto’s.