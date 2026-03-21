Nederlander rijdt met deze fantastische Mercedes EVO.R tijdens 24 Uur van de Nürburgring

Niet alleen de aanwezigheid van Max Verstappen, maar ook die van (neo-)klassieke raceauto’s belooft editie 2026 onmisbaar te maken. Raceteam, constructeur, ingenieursbedrijf en autosport-dienstverlener HWA heeft eindelijk de eerste beelden en details gedeeld van de auto waarmee het over een paar maanden aan de 24 Uur van de Nürburgring gaat deelnemen. Met die Mercedes gaat een Nederlander rijden.

De EVO.R is de raceversie van de straatauto Mercedes 190E 2.5-16 Evo restomod, die al enige tijd bij het bedrijf in ontwikkeling is. Daarvan zullen er maximaal 100 worden verkocht voor een prijs van 714.000 euro ex. De raceauto beschikt over dezelfde drieliter twinturbo-V6 en is ogenschijnlijk technisch flink aangepakt om ’m klaar te stomen voor de SP-X klasse van de N24.

Nederlander Renger van der Zande rijdt met de klassieke raceauto

Dat is de klasse waarin alle auto’s worden ondergebracht die niet in één van de andere categorieën passen. Eerder waren daarin onder andere de Glickenhaus SCG 004 en de experimentele hybride Porsche 911 met een vliegwiel op de passagiersstoel ondergebracht. Meestal presteren deze auto’s op vergelijkbaar niveau als de categorie SP9 voor GT3-machines. De Nederlander Renger van der Zande – die tweemaal de 24 uur van Daytona heeft gewonnen – zal te zien zijn in deze auto.

De EVO.R

HWA laat het verleden niet alleen herleven met het ontwerp en de oorsprong van de EVO.R, maar ook met de bezetting en sponsoren. Eén van de drie auto’s zal worden bestuurd door de zoons van Klaus Ludwig en Roland Asch, die in de jaren 90 de originele 2.5-16 EVO II reden in de DTM. Sebastian en Luca worden bijgestaan door de oude rot Markus Winkelhock.

Om het plaatje compleet te maken zijn ook twee sponsoren uit de gouden tijden van de DTM opnieuw vastgelegd. Zowel Sonax als Kärcher verlenen hun medewerking aan het realiseren van een passend kleurenschema. Het testwerk is inmiddels al begonnen, op een later moment worden de technische details en bezettingen van de andere auto’s bekendgemaakt.

De HWA EVO.R zal niet de enige deelnemer met nostalgische inslag zijn. Voor de eerste keer sinds 2019 zal er weer een BMW Z4 GT3 te bewonderen zijn, die voor de gelegenheid uit z’n pensioen wordt teruggehaald.

De Z4 stamt alweer uit 2010 en was altijd een ware favoriet onder de fans, met name vanwege de snerpende 4,4-liter V8 die straks wederom door de Eifel zal galmen. Toch wist geen enkel team ooit de 24 Uur van de Nürburgring met de Z4 te winnen. Wel wist MarcVDS tweemaal een tweede plaats te behalen, in 2013 en 2015.

Het raceteam Saugmotoren Motorsport zal de auto runnen. Dat was, ondanks de relatieve kleinschaligheid van de operatie, vorig jaar nog winnaar van de SP7-klasse met een 911 GT3 Cup. Ondanks z’n leeftijd (en het feit dat BMW geen reserveonderdelen meer produceert) zal de Z4 het moeten opnemen tegen de moderne GT3-auto’s in de SP9-categorie. Zie dit initiatief dus meer als leuke vrijetijdsbesteding dan iets anders.