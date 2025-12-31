Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlander rijdt in Volkswagen Up naar koudste stad op aarde: ‘Het is -51 graden’

Wie denkt een Land Cruiser of Defender nodig te hebben om onherbergzaam gebied te verkennen, heeft het mis. Dat bewijst deze Nederlander, die met zijn Volkswagen Up naar de koudste plekken op aarde reist.

Misschien heb je zijn video’s al eens voorbij zien komen. Onder de naam zoef_onthe_move deelt hij al zijn avonturen met bijna 63.000 Instagram-volgers. Ook zijn YouTube-kanaal telt inmiddels bijna 20.000 abonnees.

-51 graden Celsius in Siberië

Op dit moment trotseert hij de vrieskou van Siberië, waar het kwik tot onder de -50 graden Celsius zakt. Tenzij je naar Antarctica reist, ga je niet veel plekken vinden waar het kouder wordt dan dat. De zuidpool moet je per boot bezoeken, terwijl Zoef in een ‘simpele’ Volkswagen Up uit 2012 de vrieskou opzoekt. De Nederlander rijdt niet alleen in de compacte hatchback, hij slaapt er ook in. Dat is vast afzien vergeleken met deze villa op wielen.



Zoef is in zijn eentje van Nederland naar het Verre Oosten gekoerst. Momenteel rijdt hij in Jakoetsk, een van de allerkoudste steden ter wereld, op ruim 10.000 kilometer van Amsterdam. Om die extreme temperaturen aan te kunnen, moest zijn Volkswagen Up de nodige aanpassingen ondergaan.

Volkswagen Up als camper

Zo is de voorkant van zijn Up afgedekt, zodat minder koude lucht de motor bereikt. Anders heeft het 1.0-liter driecilindertje moeite om op temperatuur te blijven. Een extra laag zit op de voorruit om ijsvorming te voorkomen. De hatchback is daarnaast voorzien van extra verlichting om in het pikkedonker goed te kunnen zien.



Met een speciale koelwaterverwarmer houdt hij de boel warm wanneer de motor niet draait. Dat doet de verwarmer met benzine uit de tank. Ook is een extra 12V-accu nodig. Met heel veel isolatiemateriaal binnenin en een provisorisch bedje lukt het de Nederlander zowaar om in de piepkleine Volkswagen Up te overnachten.

Terug via de Noordkaap

Het is een gewaagd avontuur dat voorlopig nog niet ten einde is. Zijn plan is om via de Noordkaap terug naar Nederland te rijden. Daarmee zou de totale rit uitkomen op zo’n 26.000 kilometer. Wij duimen voor je. En mocht de Up het niet volhouden, dan zul je toch eens deze machine moeten proberen.