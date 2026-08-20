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Nederland op rand infrastructuurcrisis: ‘Moet er eerst een brug instorten?’

Gemeenten, provincies, vervoersregio’s, mobiliteitsaanbieders, logistieke organisaties en de bouwsector trekken gezamenlijk aan de bel in Den Haag. In een brief aan het kabinet waarschuwen ze dat Nederland op de rand van een infrastructuurcrisis staat.

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In de komende vijftien jaar komt Nederland ruim 80 miljard euro tekort voor het onderhoud en de aanleg van infrastructuur. Dat bedrag loopt op, omdat nu al meerdere kabinetten er te weinig geld voor hebben gereserveerd.

Viaducten en bruggen onder toezicht

Dat zorgt ervoor dat Rijkswaterstaat en ProRail pijnlijke keuzes moeten maken, omdat ze het budget niet hebben om alles te doen wat nodig is. Inmiddels staan zo’n 180 viaducten en bruggen onder verscherpt toezicht en zijn aan meer dan 80 beperkingen gesteld.

Neem de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem. Daar mogen sinds kort geen vrachtwagens overheen rijden, omdat de constructie van het bouwwerk is verzwakt. Dat kost de transportsector iedere dag 1,5 miljoen euro.

Impact op woningbouw en economie

De Mobiliteitsalliantie benadrukt in zijn brief dan ook dat het infrastructuurprobleem niet alleen een mobiliteitsvraagstuk is, maar ook impact heeft op de woningbouw, de economische ontwikkeling, de nationale veiligheid en defensie.

“Achterstallig onderhoud leidt tot noodmaatregelen, hogere herstelkosten, vertragingen voor reizigers en goederenvervoer en risico’s voor de veiligheid en bereikbaarheid”, aldus Marga de Jager, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie.”

Infrastructuur centrale plek in begroting

Tegen de Telegraaf zegt ze: “Het is van de zotte dat je in een van de rijkste landen van de wereld je moet afvragen of een brug nog veilig genoeg is. Onderhoud is goedkoper dan uitstel. Wat mij betreft leggen we wettelijk vast dat we 2 procent van het BBP investeren in infrastructuur, net zoals we dat met defensie hebben vastgelegd.”

Volgens de Mobiliteitsalliantie laten berekeningen zien dat investeringen in infrastructuur de economie versterken, productiviteit verhogen en werkgelegenheid ondersteunen. “De opgave is inmiddels zo groot geworden”, vindt Elisabeth Post, voorzitter van de Logistieke Alliantie: “De koek moet groter.”

Niet alleen Rijkswaterstaat en ProRail hebben onvoldoende budget voor onderhoud en vervanging, maar provincies en gemeenten ook. Die zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 80 procent van de Nederlandse infrastructuur.

Daarom wil de Mobiliteitsalliantie dat infrastructuur een centrale plaats krijgt in de rijksbegroting, met structureel meer geld voor beheer, onderhoud, vervanging, renovatie en uitbreiding. Er moet bovendien een langjarig financieringsplan komen.

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