Deel dit: Share App Mail Tweet

NAVO-top: gepantserde auto Rutte beschermt tegen droneaanval

De NAVO-top is een gigantische veiligheidsoperatie. Ook onze ex-premier en secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte komt niet op de fiets of met zijn oude Saab. De gepantserde auto waarin hij rondgereden wordt, biedt bescherming tegen droneaanvallen en granaten.

De auto van Rutte is wellicht niet zo imposant als The Beast van Donald Trump, maar hij biedt wel indrukwekkende veiligheid. Er rijden meerdere van deze modellen rond tijdens de top.

BMW 7-serie Protection voor Mark Rutte tijdens NAVO-top

De auto waarin Rutte voor komt rijden tijdens de NAVO-top is een BMW 7-serie Protection. De auto is in de basis identiek aan de gebruikelijke 7-serie met 4,4-liter V8, maar kent tal van veiligheidsupgrades.

Gepantserde auto beschermt tegen droneaanval

Allereerst is de koets natuurlijk van pantserstaal en zijn de bodem, het dak en de ramen bestand tegen de inslag van een kogel. Sterker nog, zelfs bij droneaanvallen en handgranaten blijft Mark Rutte veilig. Mocht een kogel de brandstoftank raken, dan zal deze zichzelf afsluiten om brandstofverlies te voorkomen. Met de speciale banden is zelfs nadat ze lekgeschoten zijn te rijden tot 80 km/h en middels een audio-installatie met microfoon kunnen inzittenden met de buitenwereld communiceren.

Gepantserde auto van Mark Rutte is een BMW 7-serie Protection. (Afbeelding: BMW) Gepantserde auto van Mark Rutte is een BMW 7-serie Protection. (Afbeelding: BMW)

Gepantserde auto van Mark Rutte is een BMW 7-serie Protection. (Afbeelding: BMW) Gepantserde auto van Mark Rutte is een BMW 7-serie Protection. (Afbeelding: BMW)

Bij een gasaanval wordt de cabine van de gepantserde auto van Rutte afgesloten en middels een tank frisse lucht de cabine in gepompt. Door de overdruk die in de auto ontstaat zal er geen gas naar binnen komen.

Interieur BMW 7-serie protection. (Afbeelding: BMW) Interieur BMW 7-serie protection. (Afbeelding: BMW)

Interieur BMW 7-serie protection. (Afbeelding: BMW) Interieur BMW 7-serie protection. (Afbeelding: BMW)

Wat de BMW 7-serie Protection kost is onbekend. Een ‘standaard’ BMW 7-serie start bij iets meer dan 127.000 euro.