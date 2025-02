Deel dit: Share App Mail Tweet

NASCAR elektrisch? Ford laat zien hoe

‘Drivers, start your engines!’, het zal toch even slikken zijn als die quote gevolgd wordt door een doodse stilte. Als er een motorsport is waarbij EV-aandrijflijnen ondenkbaar zijn, dan is het wel NASCAR. Toch is Ford er al druk mee bezig.

V8-motoren die een compleet stadion laten schudden, dat is voor veel Amerikanen NASCAR. Het zal dan ook nog wel even duren voordat de raceklasse stil is, al werd eerder gezegd dat het zomaar eens in 2024 kon gebeuren.

Ford laat elektrische NASCAR-auto zien

Niet dus, maar Ford gelooft met dit elektrische prototype wel in een EV-toekomst voor NASCAR. De auto heeft wat uiterlijke kenmerken van een Mustang Mach-E. Zo is het geen coupé of sedan – zoals gebruikelijk bij de ovaalraces – maar een crossover.

(Afbeelding: Ford Performance) (Afbeelding: Ford Performance) (Afbeelding: Ford Performance)

(Afbeelding: Ford Performance) (Afbeelding: Ford Performance) (Afbeelding: Ford Performance)

Over de exacte specificaties laat het merk nog niet veel weten. Enkel is bekend dat er een 78 kWh-accupakket in de bodem ligt en hij beschikt over drie motoren. Daarbij zijn alle onderdelen als remmen, wielen, stuurhuis, wielophanging en de koolstofvezel stoelen afkomstig van een NASCAR-auto.

‘Stil’

Overigens zal de elektrische NASCAR-auto van Ford niet helemaal stil zijn. Dit soort extreme elektrische auto’s zonder isolatie hebben luide elektromotoren en ratelende differentiëlen, die voor een opzwepend effect zorgen bij de bestuurder, maar dat kan op geen enkele manier tippen aan een bulderende V8.