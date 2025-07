Deel dit: Share App Mail Tweet

Nachtmerrie voor verzekeraar: vrachtwagen ramt dure Ferrari F40

“U heeft wát geraakt?!” Tja, leg je verzekeraar maar eens uit dat je met je een heuse Ferrari F40 geramd hebt. Het gebeurde eind vorige maand in de Amerikaanse staat Utah.

Toch heeft dat belletje van de chauffeur naar zijn verzekeraar nooit plaatsgevonden. Na de aanrijding is de vrachtwagen ervandoor gegaan. Of hij de tik überhaupt gemerkt heeft, is niet duidelijk.

Vrachtwagen ramt Ferrari F40

Wat is er precies gebeurd? Rond de klok van tien uur ’s avonds werd de Ferrari F40 achterop zijn flank geraakt. “Een vrachtwagen kwam met zijn grote wielmoeren te dichtbij. Hij schaafde een heel stuk langs de zijkant voordat hij weer naar zijn eigen strook bewoog”, is de lezing van Ferrari F40-bestuurder Tace Anderson.



Hij is behoorlijk pissig dat de chauffeur is doorgereden. Niet gek, want de schade aan de koolstofvezel panelen is flink. Ook de wielen, die overigens niet origineel zijn, zijn er niet zonder kleerscheuren van afgekomen. Een duur geintje, gezien Ferrari F40’s tegenwoordig voor zo’n drie miljoen euro verhandeld worden.

“Mensen die doorrijden na een ongeval moeten voor verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden”, schrijft de Ferrari F40-eigenaar bij een Instagram-post. Daarin stelt hij een beloning uit te loven aan degene die de schaderijder helpt op te sporen.” Wordt de vrachtwagenbestuurder niet gevonden, dan is het te hopen dat de Ferrari-rijder goed verzekerd is, al denkt zijn verzekeraar daar waarschijnlijk anders over.

Gecrashte F40 van Lando Norris

Verbazingwekkend genoeg is dit al de zoveelste Ferrari F40 die de afgelopen maanden in de kreukels is gereden. Begin dit jaar kwam deze video voorbij waarin een Britse automonteur tijdens een testritje op straat over de kop slaat met een F40. Niet veel later knalde de F40 van Formule 1-coureur Lando Norris tegen de vangrails. Zonde, want het is een buitengewoon indrukwekkend apparaat. Wandelende auto-encyclopedie Sjoerd van Bilsen vertelt je er in onderstaande video meer over.