Na bijna 10 jaar is hier het eerste beeldmerk van de Tesla Roadster, maar dat valt behoorlijk tegen

Tesla-baas Elon Musk heeft het al bijna tien jaar lang over een nieuwe Tesla Roadster, maar een echt teken van leven was er niet. Tot nu, een eerste beeldmerk van de Tesla Roadster duikt op. Let wel, het is slechts de benaming voor achterop de koets. De foto valt dus wat tegen.

In 2017 deed Elon Musk al claims over de aanstaande Roadster. Hij zou 10.000 Nm aan koppel leveren, 400 km/h gaan en 200.000 dollar kosten.

Tesla Roadster in 2020 in productie

Of er iets van deze uitspraken ook daadwerkelijk terug te zien is op een productiemodel van de Tesla Roadster, is nog maar de vraag. Eerdergenoemde productiestart van 2020 is inmiddels al ruimschoots overschreden.

Wanneer de auto dan ook komt, en wat voor specificaties hij krijgt, het is zeker dat Tesla nog steeds bezig is met de nieuwe Roadster. Een foto van de term ‘Roadster’ duikt op bij een Amerikaans octrooibureau. Ongetwijfeld komt dit achter op de auto te staan.

Hoe de Roadster er voor de rest uit komt te zien, is nog maar de vraag. Vooralsnog hebben we alleen beelden van het conceptmodel.

Tesla Roadster Concept. (Afbeelding: Tesla) Tesla Roadster Concept. (Afbeelding: Tesla) Tesla Roadster Concept. (Afbeelding: Tesla) Tesla Roadster Concept. (Afbeelding: Tesla)