Deel dit: Share App Mail Tweet

Huh?! Achtergelaten auto blokkeert al weken Tesla-laadpalen, wat bestuurder duizenden euro’s kan kosten

Het lijkt een slechte grap, maar het gebeurt echt. Een elektrische auto staat al weken aan een snellader en blokkeert daarmee meerdere laadpunten. Het gaat om een Chinese Ora 03, bij een Tesla-laadstation in Duitsland.

Op de parkeerplaats van de Bauernmarkt (boerenmarkt) in het Beierse Dasing, vlakbij de A8, staat sinds de kerstdagen een Ora Funky Cat, in Duitsland verkocht als Ora 03. De auto heeft een kenteken uit Wiesbaden en de bestuurder ontbreekt. Door de plaats van de laadpoort bezet het voertuig niet één, maar twee laadplekken. In Nederland wordt dit model helemaal niet verkocht.

Niet één, maar twee laadpunten

Tesla’s parkeren achteruit en laden linksachter, terwijl de Ora 03 aan de rechter voorzijde laadt. Daardoor staat de auto schuin ten opzichte van de laadpaal en blijven twee aansluitingen buiten gebruik. Het voertuig blijkt een huurauto. Het verhuurbedrijf is volgens de Friedberger Allgemeine al langs geweest om het voertuig te verwijderen. Dat is blijkbaar mislukt, vanwege de elektronische vergrendeling van de auto. Die blijft actief zolang de kabel aangesloten is. Die beveiliging zou met een mechanische oplossing op te heffen moeten zijn, maar ook daar geen succes. Toch een vreemd verhaal.

De dienders van de politie kunnen helaas ook niet helpen. Het terrein is privébezit en de verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar van de parkeerplaats of bij Tesla als exploitant. Tesla heeft laten weten de situatie te onderzoeken. Tot die tijd blijft de Ora 03 op zijn plek.

Kosten voor de Ora 03-bestuurder

Voor de huurder dreigt een flinke kostenpost. Tenminste, als hij geen ijzersterke reden geeft voor het achterlaten van de Ora 03. Tesla brengt namelijk extra kosten in rekening wanneer een auto na het laden aangesloten blijft. Dat tarief loopt op tot 1 euro per minuut als het station bezet is. Omgerekend betekent dat 60 euro per uur en 1.440 euro per dag. Bij een stilstand van meerdere weken loopt dat op tot een bedrag van tienduizenden euro’s.