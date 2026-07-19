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Monteur rolt BMW M5 van bekende YouTuber van aanhanger, maar dat gaat niet helemaal goed

Er is weinig vervelender dan schade veroorzaken aan de liefhebbersauto van iemand anders. Het scheelde niet veel of monteur Gabriel Scheuher maakte het mee toen hij een voor velen bekende BMW M5 van een autoambulance wilde lossen.

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Scheuher mag zichzelf met bijna 90.000 Instagram-volgers ook al bijna een bekendheid noemen. Hij is monteur en vriend van een Oostenrijkse influencer genaamd Otto Winter, maar zijn miljoenenpubliek kent hem vooral als OG Schaefchen. Winter bezit een flinke collectie puristenauto’s en schuwt niet om ze geregeld flink op hun staart te trappen. Hij heeft Scheuher in dienst genomen om zijn wagenpark te onderhouden.

BMW M5 rolt van aanhanger

En waar gehakt wordt, vallen spaanders. Bijvoorbeeld bij het veilig lossen van een E34 M5 (die overigens ook in deze gave uitvoering bestaat). In een video die Scheuher zelf op sociale media heeft gedeeld, is te zien hoe de BMW van Otto Winter ongecontroleerd naar beneden rolt.

Scheuher probeert de BMW M5 nog te stoppen en gooit daarbij zijn lichaam in de strijd. Een riskante actie waarmee de monteur helaas niet weet te voorkomen dat de auto de muur raakt. Gelukkig dempt een stapel banden de klap. De schade — als die er al is — lijkt dan ook mee te vallen. Ook Scheuher zelf is ongedeerd.

Lachen

Om die reden kunnen zowel hij als zijn volgers er nu om lachen. “Je benen kun je altijd wel weer oplappen, maar na schadeherstel wordt een auto nooit meer origineel”, grapt iemand die duizenden likes op zijn reactie heeft gekregen.