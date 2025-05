Deel dit: Share App Mail Tweet

Mokka GSE Rally bezorgt Opel een ‘Oké boomer’-momentje

Als volwassene moet je je nooit wagen aan jongerentaal, want dat kan alleen maar pijnlijk aflopen. Neem de marketingbaas van Opel, die over de Mokka GSE Rally zegt dat-ie fans ‘échte ‘OMG! GSE’-momenten’ zal bezorgen. Niet doen, Rebecca Reinermann. Gewoon niet doen.

Waarom hebben we het over een elektrische rallyauto, trouwens? Dat soort auto’s zijn toch volstrekt niet interessant voor ons internetpubliek? Klopt, daar hebben wij uiteraard ook bij stilgestaan, maar de Mokka GSE Rally is meer dan een elektrische rallyauto alleen. Hij is een voorbode van iets.

Opel Mokka GSE met Veloce-aandrijflijn

Alfa Romeo heeft een 280 pk sterke Veloce-versie van de Junior. En die is ontzettend vermakelijk. Lancia introduceert binnenkort dezelfde aandrijflijn in de Ypsilon HF. Dus je voelt waar dit naartoe gaat: bij Opel staat natuurlijk ook een 280 pk sterke sport-EV achter de coullissen.

Dat wordt de Mokka GSE, met dus 280 pk en 325 Nm koppel. Reken op een topsnelheid van 200 km/h en een 0-100 km/h-tijd van minder dan 6 seconden, want dat schotelt de Alfa Romeo Junior Veloce ons ook voor.

Beperkte actieradius van 315 kilometer

De Mokka GSE zal zijn uitgerust met een 54 kWh-accupakket, waarop hij waarschijnlijk een bereik van niet meer dan 315 kilometer zal halen. De gewone Mokka heeft een iets langere adem en komt tot een WLTP-range van 402 kilometer.

Hoe dan ook, of de Opel Mokka GSE ons inderdaad ‘OMG!’ laat uitroepen, gaan we later dit jaar zien. Het feit dat hij zijn techniek deelt met de Alfa Romeo Junior Veloce is in ieder geval een goed teken, want die is oprecht leuk.