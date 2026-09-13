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Mogen brandweerlieden iets te hard rijden als ze zich naar de kazerne moeten haasten?

Het overgrote deel van de brandweer bestaat uit vrijwilligers. Als zij een melding krijgen, haasten ze zich in hun eigen auto naar de kazerne. Van daaruit rukken ze vervolgens met een brandweerwagen uit. Maar mogen brandweerlieden op weg naar de kazerne te snel rijden?

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Bij Prio 1-meldingen telt elke seconde, dus kun je het brandweerlieden kwalijk nemen wanneer ze onderweg naar de brandweerkazerne het gaspedaal iets dieper intrappen?

Mag brandweer onderweg naar kazerne te hard rijden?

Vanuit menselijk oogpunt wellicht niet, maar juridisch gezien ligt dat anders. Volgens Artikel 91 van het RVV mogen immers alleen bestuurders van een voorrangsvoertuig afwijken van de verkeersregels, mits de uitoefening van hun taak dit vereist. Overigens worden chauffeurs van bepaalde voorrangsvoertuigen tegenwoordig enorm gestoord in hun rijtaak, wat tot zeer gevaarlijke situaties kan leiden.

Hoewel je zou kunnen beargumenteren dat brandweerlieden die zich naar de kazerne spoeden hun taak uitoefenen, besturen zij op dat moment geen voorrangsvoertuig. Dat verandert zodra ze in een brandweerwagen met zwaailichten en sirene stappen.

Naar de rechter

Toch is een vrijwillige brandweerman in 2015 naar de rechter gestapt nadat hij een boete kreeg onderweg naar de kazerne. Het betrof een spoedmelding in verband met een brand in een bejaardentehuis. Hij kreeg geen bekeuring voor te hard rijden, maar voor het inhalen over een doorgetrokken streep.

Hij stelde dat het een overmachtsituatie betrof. Het ging immers om een noodgeval. “Enerzijds moest hij vanuit zijn verplichtingen als brandweerman de bejaarden die mogelijk in acuut levensgevaar verkeerden te hulp schieten en zich daarbij aan de wettelijke aanrijtijden houden. Anderzijds moest hij zich houden aan de verkeersregels. Hierbij heeft de betrokkene gekozen om op een zo veilig mogelijk punt zijn voorganger in te halen”, zo valt te lezen in de uitspraak.

Geen overmacht

Maar het hof – zo hoog is de juridische strijd opgelopen – ging daar niet in mee. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden benadrukte dat enkel aan voorrangsvoertuigen een ontheffing van de verkeersvoorschriften is voorbehouden. En het zou ‘niet zijn gebleken dat de betrokkene onder de gegeven omstandigheden niet anders heeft kunnen handelen dan hij heeft gedaan’. Het beroep op overmacht werd dus verworpen.