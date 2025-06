Deel dit: Share App Mail Tweet

Moet je in de zomer écht van ruitenwisservloeistof wisselen?

Je kent het wel, die grote jerrycans met roze of blauwe vloeistof. De een is voor de winter en de ander voor de zomer. Moet je echt van ruitenwisservloeistof wisselen als het warm is?

De vloeistof voor in het reservoir is bepaald geen bijzonder goedje. Zelfs de winter-vloeistof kun je prima zelf maken. Het hoofdbestanddeel is gewoon water.

Ruitenwisservloeistof voor winter

De blauwe ruitenwisservloeistof is doorgaans voor de winter. Het goedje is meer dan water met een goed marketingverhaal en kleurstof. In de jerrycan zit namelijk ook antivries, bijvoorbeeld in de vorm van alcohol of een mengsel van alcohol en andere antivries.

Hierdoor bevriest het niet in het reservoir van je auto en kun je het in de vrieskou gebruiken. Het reservoir en de vloeistofpomp van jouw auto vriezen dan niet kapot. Daarbij zorgt de samenstelling ervoor dat ijs en sneeuw beter van de voorruit verdwijnen.

Ruitenwisservloeistof voor zomer

Ruitenwisservloeistof voor de zomer is anders. Er zit geen of minder anti-vries in en het bevat vaak meer reinigingsmiddelen om vliegjes van je voorruit los te weken. Ook zorgt het lagere alcoholgehalte voor minder verdamping.

Moet je in de zomer wisselen?

In de winter moet je dus van vloeistof wisselen om schade door bevriezing te voorkomen. Met winter-ruitenwisservloeistof in de zomer rijden kan geen kwaad, maar het goedje werkt veelal minder goed tegen vliegen.

In de zomer kun je trouwens prima water gebruiken. Dit heeft echter als nadeel dat het kalkvlekken achterlaat op jouw auto. Daarbij wordt de voorruit met water minder schoon. Overigens vult 40 procent van de Nederlanders de vloeistof niet zelf bij.