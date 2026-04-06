Model S en Model X uit productie: zo weinig heeft Tesla er wereldwijd nog op voorraad

Wil je nog een Model S of Model X (vast niet)? Dan moet je er snel bij zijn. Nu de productie van beide modellen is gestopt, heeft Tesla er wereldwijd nog maar 600 op voorraad.

Waarom doen we zo negatief met die toevoeging ‘vast niet’? Omdat de verkopen van de Model S en Model X al jaren in een duikvlucht zitten. Hoe erg de situatie is, kunnen we moeilijk achterhalen, omdat Tesla de cijfers van de Model S en Model X al tijden niet meer uitsplitst.

Tesla heeft productiecapaciteit nodig voor robot

Het merk gooit ze in de kwartaalcijfers onder ‘Other Models’, samen met de Cybertruck en Semi, in een semi-succesvolle poging om te verbloemen hoe slecht het Model S en Model X is gesteld. Hoe dan ook, Tesla drijft op de Model 3 en Model Y. Zoveel is duidelijk.

En toch is het vooral jammer dat de Model S uit productie is. De grote hatchback was de doorbraak voor Tesla en – op een bepaalde manier – ook voor de elektrische auto. Hij was vrij revolutionair en liet zien dat EV’s ook fraai, luxueus, snel, bruikbaar en cool konden zijn.

De officiële reden voor de productiestop van de Model S en Model X is dat Tesla de assemblagelijn in het Californische Fremont nodig heeft voor zijn mensachtige robot, Optimus. Dat de verkoopcijfers van beide verwaarloosbaar zijn geworden, zal ook hebben meegespeeld.

Ruim 610.000 stuks van Model S/Model X verkocht

De Model S werd in 2012 geïntroduceerd, was in 2015 en 2016 de bestverkochte EV ter wereld en werd in 2015 gevolgd door de weinig succesvolle Model X, met zijn kenmerkende vleugeldeuren. Tesla heeft in al die tijd meer dan 610.000 exemplaren van de Model S/Model X afgeleverd.

In Europa helemaal geen nieuwe voorraad meer

In de introductie schreven we dat je er snel bij moet zijn als je nog een Model S of Model X wil, maar dat moeten we nuanceren. Uit cijfers blijkt namelijk dat er in Europa helemaal geen voorraadmodellen meer zijn. Van de bijna 600 overgebleven auto’s staat het gros in de Verenigde Staten.

Op de Nederlandse website staan de Model S en Model X nog wel vermeld, maar alleen maar omdat er natuurlijk occasionexemplaren van zijn. Een gebruikte Model S heb je vanaf zo’n 13.000 euro, de Model X begint bij 23.000 euro.

Tesla is geen autofabrikant meer, aldus Musk

Volgens topman Elon Musk moeten we Tesla niet meer zien als autofabrikant, want het bedrijf zet vol in op autonoom rijden en robots. En inderdaad, als merk is er van Tesla niet veel meer over op deze manier. De Model 3 en Model Y verkopen goed, maar dat houdt op een gegeven moment ook op.

Tesla heeft geen nieuwe modellen in het vat zitten, zo lijkt het. De Cybertruck verkoopt voor geen meter, hoe de autonome taxi het gaat doen, is nog maar de vraag, en verder is er aan de horizon geen nieuws te bekennen. Of het moet de nieuwe Roadster zijn, waar Musk het nog steeds over heeft: een nicheproduct.