Mitsubishi bouwt samen met grootste computerfabrikant nieuwe bussen: kan deze elektrische camper wel overtuigen?
Hoewel elektrische auto’s inmiddels niet meer weg te denken zijn uit het straatbeeld, zie je campers zonder uitlaatpijp nog maar zelden. Gaat hier verandering in komen als Mitsubishi en Foxconn hun nieuwe bussen en campers presenteren?
Mitsubishi ken je van de auto’s, airco’s en zelfs schepen. Echter, in vergelijking met Foxconn is zelfs de Japanse fabrikant een klein bedrijf. Foxconn is een van de grootste elektronicafabrikanten ter wereld. Bijna ieder elektrisch apparaat dat je aanraakt, heeft wel iets van de Taiwanese fabrikant in zich.
Mitsubishi en Foxconn
Die twee grootmachten gingen een tijdje geleden een joint venture aan om voertuigen te bouwen. Het doel: emissievrije bussen bouwen.
Inmiddels hebben ze de Model T (een grote touringcar) en de Model U laten zien. Laatstgenoemde werd tijdens een Foxtron-presentatie ook als camper getoond.
Hoewel op de foto’s nog de merknaam Foxtron te zien is, worden de bussen in samenwerking met Mitsubishi waarschijnlijk als ‘Fuso’ verkocht. Opvallend, want Fuso is weer onderdeel van Daimler.
Specificaties van de camper
Wat ook de uiteindelijke merknaam wordt, het voertuig belooft een behoorlijk ruime elektrische camper te worden. Hij is bijna 7 meter lang, meer dan 2,6 meter hoog en heeft een breedte van net geen 2,1 meter. Volgens Foxtronn is de bus ruim 600 kg lichter dan de concurrentie door gebruik te maken van een aluminium frame.
Over de rest van de specificaties is nog weinig bekend. Wel weten we dat de Model T gebouwd wordt met een gigantisch 400 kWh-accupakket en de Model U met dit model zijn platform deelt. Dat zou dus kunnen betekenen dat er ook in die laatste een flink batterijpakket komt te liggen, dat resulteert in een camper met een goede range. Het is echter nog maar de vraag of de camper (in Europa) op de markt komt.
