Deel dit: Share App Mail Tweet

Middelvinger naar het milieu? Dit Amerikaanse merk verdriedubbelt zijn V8-productie in 2026

‘Ram is committed to innovation and powertrain leadership’, lezen we in een drie jaar oud persbericht over de elektrische Ram 1500 Revolution BEV Concept. Mwah, nu de regering Trump de emissie-eisen voor nieuwe auto’s een stuk losser heeft gemaakt, is die ‘commitment to innovation’ helemaal weg.

Ram heeft in september 2025 aangekondigd zijn volledig elektrische 1500 REV te schrappen. In plaats daarvan levert het merk onder dezelfde naam een plug-in hybride met 3,6-liter V6. En dat snappen we best, want de Amerikaanse consument lijkt niet warm te lopen voor elektrische pick-ups.

Ford is gestopt met elektrische pick-up

Concurrent Ford is in december gestopt met de productie van de elektrische F-150 Lightning. Het merk verkocht er steeds minder van en leed al vanaf het begin enorme verliezen op zijn innovatieve truck. En bij Tesla wil het ook niet zo vlotten met de Cybertruck.

Productie van Hemi-V8 verdriedubbeld

Hoe dan ook, de Amerikaanse pick-uprijder wil kennelijk een verbrandingsmotor hebben. Prima, zullen we een viercilinder met hybride-ondersteuning doen? Of elektrische aandrijving met een range extender? We moeten met z’n allen per slot van rekening een beetje om de uitstoot denken.

Maar nee, in de Verenigde Staten gaan ze gelijk voor het andere uiterste. Ram heeft de V8 teruggebracht en is van plan er dit jaar drie keer zoveel van te bouwen als vorig jaar. Oorspronkelijk was het plan om de achtcilinder te vervangen door een 3,0-liter twinturbo zes-in-lijn, maar dat gaat niet door.

Ram-kopers kunnen nu gewoon weer kiezen voor een 5,7-liter Hemi-V8, een 6,4-liter Hemi-V8 of een 6,2-liter supercharged Hemi-V8. Naar verwachting gaat meer dan een derde van de klanten daarvoor kiezen dit jaar.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.

Dus ja, wij hier maar elektrisch rijden, terwijl ze in de Verenigde Staten tonnen CO2 de lucht in pompen met hun veelal atmosferische(!) V8’s. Ram verwacht er dit jaar meer dan honderdduizend van te kunnen verkopen.